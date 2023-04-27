Росіяни обстріляли село на Харківщині, постраждали працівники обленерго

Російські окупанти обстріляли с. Токарівка Харківського району.
Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілу постраждали працівники Харківобленерго, котрі працювали над відновленням ліній електропередач.
"На жаль, 1 людина загинула, ще 4 отримали поранення. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - додав Синєгубов.
Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські війська завдали удару по Миколаєву. В результаті ракетної атаки одна людина загинула, понад два десятки отримали поранення.
Того ж дня ворожа армія обстріляла в Липцях Харківської області житлову забудову.