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Росіяни обстріляли Херсонщину, двоє людей постраждали

Зокрема, окупанти влучили у район Антонівського мосту у Херсоні.

Росіяни обстріляли Херсонщину, двоє людей постраждали
Ілюстративне фото

Російські загарбники продовжують обстрілювати Херсонську область. Внаслідок чергового артилерійського обстрілу, 26 квітня, постраждали двоє людей, серед яких іноземний представник преси.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок артилерійського удару по Станіславу постраждав чоловік 26 років. Також росіяни обстріляли район Антонівського мосту, внаслідок чого постраждав іноземний представник преси.

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Нагадаємо, що за минулу добу противник здійснив 75 обстрілів Херсонської області, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Вчора окупанти вкотре обстріляли село Кізомис Білоцерківської громади Херсонської області. Внаслідок атаки пошкоджені і зруйновані будинки, церква, магазини і автомобіль.

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