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Франція готує українських бойових пілотів, - ЗМІ

За даними журналістів, навчаються близько 30 пілотів.

Франція готує українських бойових пілотів, - ЗМІ
Французький винищувач Dassault Mirage F1
Фото: Вікіпедія

Франція навчає українських пілотів літати на бойових літаках Mirage 2000. Навчання триває ще з лютого.

Про це повідомляє Le Figaro.

Понад півтора місяці близько тридцяти українських пілотів проходять прискорену підготовку на французьких винищувачах-бомбардувальниках на авіабазах Мон-де-Марсан і Нансі. Рішення було прийнято перед візитом Володимира Зеленського до Парижа 8 лютого. Таким чином Франція приєдналася до Сполучених Штатів, які також проводять навчання українських пілотів на F-16. 

Париж може згодом доставити Києву десяток літаків. На цю тему в Парижі немає табу, пише видання. "Я абсолютно нічого не виключаю", - сказав з цього приводу Еммануель Макрон. 

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Нагадаємо, що 19 лютого міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція може відкрити програму навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка. 

Також група сенаторів від обох партій - Демократичної та Республіканської - вимагає від Пентагону додаткової інформації про те, що потрібно для відправки літаків F-16 в Україну. Відповідний лист сенатори направили міністру оборони Ллойду Остіну.

Нещодавно у Білому домі заявили, що рішення інших країн передати Україні винищувачі буде підтримано США. 

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