Франція готує українських бойових пілотів, - ЗМІ

Франція навчає українських пілотів літати на бойових літаках Mirage 2000. Навчання триває ще з лютого.

Про це повідомляє Le Figaro.

Понад півтора місяці близько тридцяти українських пілотів проходять прискорену підготовку на французьких винищувачах-бомбардувальниках на авіабазах Мон-де-Марсан і Нансі. Рішення було прийнято перед візитом Володимира Зеленського до Парижа 8 лютого. Таким чином Франція приєдналася до Сполучених Штатів, які також проводять навчання українських пілотів на F-16.

Париж може згодом доставити Києву десяток літаків. На цю тему в Парижі немає табу, пише видання. "Я абсолютно нічого не виключаю", - сказав з цього приводу Еммануель Макрон.

Нагадаємо, що 19 лютого міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція може відкрити програму навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка.

Також група сенаторів від обох партій - Демократичної та Республіканської - вимагає від Пентагону додаткової інформації про те, що потрібно для відправки літаків F-16 в Україну. Відповідний лист сенатори направили міністру оборони Ллойду Остіну.

Нещодавно у Білому домі заявили, що рішення інших країн передати Україні винищувачі буде підтримано США.