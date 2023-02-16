Росія вночі випустила по українцях 32 ракети, 16 з них збила ППО

Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

Під час нічної ракетної атаки росіян протиповітряна оборона збила 16 ракет. Загалом ворог випустив по обʼєктах критичної інфраструктури 32 крилаті ракети повітряного і морського базування.

Про це повідомило Командування Повітряних сил у фейсбук.

"Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя", – йдеться у повідомленні.

Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

Нагадаємо, під ворожим обстрілом цієї ночі знову перебував Павлоград. Тип озброєння, з якого били по місту, в ОВА поки не назвали. Пошкоджено підприємство і понад 30 будинків. Загинула жінка, ще щонайменше поранені.

Загалом під час нічної атаки були влучання на Півночі та Заході країни, а також у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.