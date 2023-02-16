Росія вночі випустила по українцях 32 ракети, 16 з них збила ППО

Під час нічної ракетної атаки росіян протиповітряна оборона збила 16 ракет. Загалом ворог випустив по обʼєктах критичної інфраструктури 32 крилаті ракети повітряного і морського базування.
Про це повідомило Командування Повітряних сил у фейсбук.
"Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя", – йдеться у повідомленні.
Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.
Нагадаємо, під ворожим обстрілом цієї ночі знову перебував Павлоград. Тип озброєння, з якого били по місту, в ОВА поки не назвали. Пошкоджено підприємство і понад 30 будинків. Загинула жінка, ще щонайменше поранені.
Загалом під час нічної атаки були влучання на Півночі та Заході країни, а також у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.