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Росія вночі випустила по українцях 32 ракети, 16 з них збила ППО

Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

Росія вночі випустила по українцях 32 ракети, 16 з них збила ППО

Під час нічної ракетної атаки росіян протиповітряна оборона збила 16 ракет. Загалом ворог випустив по обʼєктах критичної інфраструктури 32 крилаті ракети повітряного і морського базування.

Про це повідомило Командування Повітряних сил у фейсбук.

"Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя", – йдеться у повідомленні. 

Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

Нагадаємо, під ворожим обстрілом цієї ночі знову перебував Павлоград. Тип озброєння, з якого били по місту, в ОВА поки не назвали. Пошкоджено підприємство і понад 30 будинків. Загинула жінка, ще щонайменше поранені. 

Загалом під час нічної атаки були влучання на Півночі та Заході країни, а також у Дніпропетровській і Кіровоградській областях. 

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