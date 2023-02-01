Окупанти вбили трьох місцевих мешканців на Чернігівщині (оновлено)

У середу, 1 лютого, окупаційні війська РФ продовжили обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 14:50 до 15:30 російські війська завдавали ударів у районі села Студенок, ймовірно, з міномета 120 мм. Військові зафіксували 17 "прильотів".

При цьому з 15:10 до 15:40 окупанти, ймовірно, з міномета 120 мм стріляли в районі села Єліне у Сновському районі Чернігівської області. Зафіксовано 14 "прильотів". За попередньою інформацією, місцевий житель отримав поранення.

Оновлено. Внаслідок потрапляння міни (120 мм) в погріб приватного будинку загинули троє місцевих жителів. Один - отримав поранення і доправлений до лікувального закладу.

Нагадаємо, що російські окупанти 30 січня обстріляли населені пункти Чернігівської області з мінометів та артилерії.