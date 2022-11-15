Є також дані про збиття ракет.

Фото: тг-канал Цаплієнка

У Києві під час повітряної тривоги зафіксовано вибухи. Зафіксовано ураження житлових будинків у Печерському районі. За оновленими даними, одне з влучань – у багатоповерхівку. Станом на 17:01 відомо про одну жертву.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації та в Телеграм мера Віталія Кличка.

"Кияни, перебувайте в укриттях, наразі в столиці зафіксовано два вибухи! Інформація по жертвах та постраждалих уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, збито чотири ракети.

"Атака на столицю. В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом", – повідомив мер міста Віталій Кличко.

Начальник КМВА Сергій Попко вже перебуває на місці влучання.

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

Фото: тг-канал Цаплієнка

Оновлення 17:01. Тіло загиблої людини виявили під час розбирання завалів будинку, повідомив Кличко. Рятувально-пошукові роботи тривають.

Оновлення 16:06. Ще одне влучання в Печерському районі. Це багатоповерхівка, повідомив Кличко.

Ворог влаштував масовану ракетну атаку на Україну. Повітряна тривога оголошена в усіх областях. Повітряні сили попереджали, що росіяни можуть вдарити під час саміту G20 15-16 листопада.