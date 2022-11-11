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Через нові атаки на енергообʼєкти країни в Києві вводять екстрені вимкнення електроенергії

Планові відключення, що проходять згідно з графіками, поки не діють. 

Через нові атаки на енергообʼєкти країни в Києві вводять екстрені вимкнення електроенергії
Фото: EPA/UPG

У Києві 11 листопада застосовуватимуть екстрені, а не планові відключення електроенергії. Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко в фейсбук. 

"Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто ми будемо не у графіках", – написав він.

У ДТЕК Київські електромережі повідомили, що, за розпорядженням Укренерго, у місті Київ застосовуються екстрені відключення світла.

"Стабілізаційні графіки наразі не діють. Віримо в перемогу!" – наголосили в компанії. 

Планові обмеження мали діяти з 5 до 23:00. Тепер замість них електроенергію відключатимуть не за графіком.

Нагадаємо, цієї ночі ворог поцілив у обʼєкт критичної інфраструктури Вінничини. Жертв, за даними ОВА, немає. 

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