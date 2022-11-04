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СБУ арештувала майно підозрюваних у держзраді Богуслаєва та його підлеглого на майже 1 млрд грн

Богуслаєв є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ПАТ "Мотор Банк".

СБУ арештувала майно підозрюваних у держзраді Богуслаєва та його підлеглого на майже 1 млрд грн
В'ячеслав Богуслаєв
Фото: LB.ua

За матеріалами Служби безпеки України було накладено арешт на все майно підозрюваних у державній зраді президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва й начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. 

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Загальна сума арештованих активів становить майже 1 млрд грн. Зокрема, це кошти у гривневому еквіваленті, транспортні засоби й нерухомість.

Під час розслідування СБУ встановила, що Богуслаєв є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ПАТ "Мотор Банк".

Крім цього, президент "Мотор Січі" володіє значним пакетом акцій декількох підприємств.

Нагадаємо, президента компанії "Мотор Січ", колишнього народного депутата В'ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в державній зраді. Також схопили начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства. 

Керівництво компанії підозрюють у постачанні військових товарів для російської авіації. Згодом СБУ оприлюднила докази співпраці Богуслаєва з РФ.

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