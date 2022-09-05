Впродовж 1-2 місяців “польський” Bayraktar передадуть Україні

БПЛА Bayraktar, на який збирали гроші поляки, буде доставлено в Україну упродовж одного – максимум двох місяців.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на гендиректора Baykar Makina Халюка Байрактара.

Він зазначив, що це, ймовірно, буде у жовтні 2022 року.

Гроші на БПЛА у Польщі були зібрані наприкінці липня, кошти на Bayraktar перевели понад 200 тис. людей.

Пізніше стало відомо, що компанія Baykar Makina надасть безкоштовно безпілотник, на який збирав гроші польський журналіст, літературознавець та соціолог Славомір Сєраковський. Зібрані кошти будуть витрачені на гуманітарні проєкти в Україні.

Нагадаємо,з 31 серпня по 2 вересня сили оборони України знищили ворожої техніки на $26,5 млн завдяки парі БпЛА Bayraktar ТВ-2.