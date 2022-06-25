Системи залпового вогню M142 HIMARS вже використовуються українськими військовими.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав у Facebook.

"Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території. Дякуємо Американському народу за надане озброєння! Наша мета - Перемога", - написав Залужний.

Зазначимо, що система M142 — американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі, що була розроблена наприкінці 90-х років. HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці. Систему розробили як малу, мобільну РСЗВ з можливістю стріляй-і-тікай; випускає один з підрозділів Lockheed Martin.

Вона призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Нагадаємо, що 23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що установки HIMARS уже прибули в Україну.

Також Резніков заявив, що на озброєнні ЗСУ з’явилися німецькі самохідні гармати-гаубиці "Panzerhaubitze2000", які обслуговують підготовлені українські екіпажі.