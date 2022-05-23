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Харків переважно очищений від вибухонебезпечних предметів, але загроза залишається, – ДСНС

Окупанти, відступаючи, мінують дороги, проїзди, лісосмуги тощо.

Харків переважно очищений від вибухонебезпечних предметів, але загроза залишається, – ДСНС
Фото: Facebook/Ігор Клименко

Харків переважно очищений від вибухонебезпечних предметів, однак загроза залишається.

Про це пише Interfax.com.ua з посиланням на начальника групи піротехнічних та спеціальних водолазних робіт Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України Ігоря Овчарука.

“У Харкові нашим підрозділом ДСНС на 90% (це на мою думку) вичищено від вибухонебезпечних предметів, від цих залишків, тому місто майже безпечне. Але знову ж таки залишається загроза, бо йдуть обстріли по краю міста. Навіть сьогодні, коли ми працювали , були обстріли на Північній Салтівці та Великій Данилівці”, – сказав Овчарук.

За його словами, у Харкові було багато випадків, коли знаходили боєприпаси, що не розірвалися, на самому початку було багато бойових касетних елементів від систем залп вогню типу "Смерч" і “Ураган”.

Овчарук не зміг сказати, скільки знадобиться часу для розмінування всього регіону. Він зазначив, що окупанти, відступаючи, мінують дороги, проїзди, лісосмуги тощо. Його підрозділ при розмінуванні нещодавно звільнених територій стикався і з випадками дистанційного мінування (зокрема, у Кутузівці та Руській Лозовій).

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