Сквер імені Чкалова в Києві перейменували на честь Богдана Ступки

Комісія Київської міської ради з питань перейменувань ухвалила рішення щодо перейменування скверу імені Чкалова на розі вулиць Гончара та Коцюбинського на честь актора Богдана Ступки.

Про це повідомила депутатка Київради Алла Шлапак.

"Сьогодні прийнято рішення Комісією з перейменувань - змінити назву скверу імені Чкалова на сквер імені Богдана Ступки. Новий творчий простір і вічна пам'ять Генію", - написала вона у фейсбуці.

Сквер з'явився у 1920-ті роки на місці приватної садиби біля Ветеринарно-зоотехнічного інституту (нині в цій будівлі Державна служба України з надзвичайних ситуацій). У 1981 році у сквері було встановлено бронзовий пам'ятник льотчику-випробувачу Валерію Чкалову на гранітному постаменті (в 1939-1996 роках вул. Гончара носила його ім'я), який у 2014 році реконструювали.

Нагадаємо, останніми роками сквер перебував під загрозою часткового або повного знищення через на плани забудови. У столиці було ініційовано громадський рух за його збереження. До Київської міської державної адміністрації в 2021 році надходила петиція з вимогою зберегти сквер, вона набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

Український актор Богдан Ступка помер 22 липня 2012 року. У 1961-1978 роках був актором Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької, зіграв понад 50 ролей на сцені. З 1970 року Ступка знімався в кіно, у його доробку понад 100 фільмів. У 1976 році Богдану Ступці було присвоєно звання заслуженого, а в 1980 році - народного артиста УРСР.

У 1999 році Ступка очолив Міністерство культури та мистецтв і обіймав цю посаду до 2001 року. Того ж року він став художнім керівником Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка в Києві.

27 серпня 2021 року в Києві відкрили меморіальну дошку-барельєф на честь актора Богдана Ступки.