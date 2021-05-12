Слідчі дії проходять у рамках розслідування ухилення від сплати податків під час заміни освітлення в столиці на понад 12 млн гривень.

Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки у комунальному підприємстві "Київміськсвітло", що належить до сфери управління Департаменту транспортної інфраструктури Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Слідчі дії проходять у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з заміни освітлення в столиці на суму понад 12 млн гривень.

"Згідно з матеріалами слідства, з метою завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів (так звана схема «відкату»), вказаними підприємствами за попередньою змовою з службовими особами КП «Київміськсвітло» проведено фінансово-господарські операції з підприємствами із ознаками фіктивності, залучених нібито до субпідрядних робіт по освітленню столиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проведених напередодні обшуків в інших підрядних організаціях, а також в КП "Київміськсвітло", були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти, банківські картки, комп’ютерна техніка та печатки підприємств, задіяних в протиправній схемі.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У лютому минулого року СБУ заявила, що підозрює п'ятьох чиновників "Київміськсвітло" в мільйонних розтратах на закупівлях і встановленні систем освітлення столиці.

Нагадаємо, 11 травня обшуки відбулися в комунальному підприємстві "Київзеленбуд", а 12 травня - в офісі комунального підприємства "Спецжитлофонд", а також - у земельному департаменті КМДА та в корпорації "Київавтодор".