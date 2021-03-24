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На Одещині померла військова, яка отримала щеплення від COVID-19

З анамнезу жінка страждала на гіпертонічну хворобу.

На Одещині померла військова, яка отримала щеплення від COVID-19
Фото: Depositphotos/belchonock.

У Одеський області поза межами військової частини, у позаслужбовий час померла жінка-військовослужбовець за контрактом. 

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

“Сьогодні, у Одеський області, поза межами військової частини, у позаслужбовий час, раптово втратила свідомість жінка-військовослужбовець військової служби за контрактом. Співслужбовцями було одразу викликано швидку медичну допомогу та повідомлено медичну службу військової частини. Прибувши на місце події військові та цивільні медики проводили реанімаційні заходи, які на жаль не мали успіху”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка найближчим часом мала бути залучена до виконання службово-бойових завдань в районі проведення ООС, тому 21 березня отримала щеплення від COVID-19. 

Щеплення було здійснено мобільною бригадою з імунізації від Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА, яка працює з початку вакцинації та набула досвіду. 

“Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала. З анамнезу вона страждала на гіпертонічну хворобу”, - сказано у повідомленні.

Судово-медична експертиза призначена на 24 березня. Про її результати у ЗСУ повідомлять додатково.

Нагадаємо, що результати третьої фази клінічних досліджень вакцини AstraZeneca, які проводилися у США, підтвердили її високу ефективність та безпечність.

Американські дослідники не виявили зв’язку між препаратом та ризиком утворення тромбів. Через таке побоювання у березні ряд країн Європи призупинили використання вакцини AstraZeneca.

Вакцина AstraZeneca - поки що єдина доступна в Україні.

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