В Україні за добу 810 нових випадків COVID-19

Станом на 9 липня в Україні лабораторно підтверджено 51 224 випадки COVID-19. За добу зареєстровано 810 нових випадків. 21 людина померла.
Про це повідомив на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.
"За минулу добу захворіли 810 осіб, з них 48 дітей і 56 медпрацівників. Було госпіталізовано 222 людей. Зафіксовано 21 летальний випадок. При цьому одужали 665 пацієнтів", - зазначив міністр.
За весь час пандемії захворіли 51 224 особи, з них 3 682 дитини і 7 148 медпрацівників. Одужали 24 784 особи, 1 327 пацієнтів померли.
За минулу добу всього проведено 29 261 тест - 13 938 методом ПЛР, а також 15 323 методом ІФА.
Статистика за регіонами:
Вінницька область — 2021 випадок;
Волинська область — 2875 випадків;
Дніпропетровська область — 1130 випадків;
Донецька область — 749 випадків;
Житомирська область — 1500 випадків;
Закарпатська область — 3622 випадки;
Запорізька область — 605 випадків;
Івано-Франківська область — 2857 випадків;
Кіровоградська область — 669 випадків;
м. Київ — 5872 випадки;
Київська область — 2895 випадків;
Львівська область — 6681 випадок;
Луганська область — 90 випадків;
Миколаївська область — 465 випадків;
Одеська область — 2052 випадки;
Полтавська область — 327 випадків;
Рівненська область — 4380 випадків;
Сумська область — 328 випадків;
Тернопільська область — 2153 випадки;
Харківська область — 2521 випадок;
Херсонська область — 201 випадок;
Хмельницька область — 865 випадків;
Чернівецька область — 5074 випадки;
Черкаська область — 707 випадків;
Чернігівська область — 585 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у світі зафіксували новий добовий антирекорд зараження COVID-19. Станом на ранок 9 липня зареєстрували 213 279 заражень за добу.