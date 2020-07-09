В Україні за добу 810 нових випадків COVID-19

Станом на 9 липня в Україні лабораторно підтверджено 51 224 випадки COVID-19. За добу зареєстровано 810 нових випадків. 21 людина померла.

Про це повідомив на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

"За минулу добу захворіли 810 осіб, з них 48 дітей і 56 медпрацівників. Було госпіталізовано 222 людей. Зафіксовано 21 летальний випадок. При цьому одужали 665 пацієнтів", - зазначив міністр.

За весь час пандемії захворіли 51 224 особи, з них 3 682 дитини і 7 148 медпрацівників. Одужали 24 784 особи, 1 327 пацієнтів померли.

За минулу добу всього проведено 29 261 тест - 13 938 методом ПЛР, а також 15 323 методом ІФА.

Статистика за регіонами:

Вінницька область — 2021 випадок;

Волинська область — 2875 випадків;

Дніпропетровська область — 1130 випадків;

Донецька область — 749 випадків;

Житомирська область — 1500 випадків;

Закарпатська область — 3622 випадки;

Запорізька область — 605 випадків;

Івано-Франківська область — 2857 випадків;

Кіровоградська область — 669 випадків;

м. Київ — 5872 випадки;

Київська область — 2895 випадків;

Львівська область — 6681 випадок;

Луганська область — 90 випадків;

Миколаївська область — 465 випадків;

Одеська область — 2052 випадки;

Полтавська область — 327 випадків;

Рівненська область — 4380 випадків;

Сумська область — 328 випадків;

Тернопільська область — 2153 випадки;

Харківська область — 2521 випадок;

Херсонська область — 201 випадок;

Хмельницька область — 865 випадків;

Чернівецька область — 5074 випадки;

Черкаська область — 707 випадків;

Чернігівська область — 585 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у світі зафіксували новий добовий антирекорд зараження COVID-19. Станом на ранок 9 липня зареєстрували 213 279 заражень за добу.