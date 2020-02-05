Сотрудники спецслужбы допускают, что к скандальным записям может быть причастен журналист Евгений Куксин.

Служба безопасности Украины проводит обыски в здании телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.

Об этом сообщил руководитель департамента журналистских расследований “1+1 медиа” Максим Шиленко.

Следственные действия проводятся в редакциях проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".

Журналист Владимир Тимофийчук опубликовал прямую трансляцию в фейсбуке.

По словам сотрудников, обыски связаны с делом о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. В частности, СБУ допускает, что к скандальным записям может быть причастен журналист "1+1" Евгений Куксин.

В помещение, где проходит обыск, приехали несколько депутатов Верховной Рады, в том числе Александр Дубинский и Александр Куницкий.

Обновление. Телеканал "1+1" в своем заявлении заявил, что вечером 5 февраля в одном из его помещений был начат обыск, причины которого не известны.

"Мы можем только предположить, что обыск связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа «Гроші» является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей деятельности", - говорится в заявлении.

Руководство телеканала также обратилось к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Надеемся, что они (аргументы, - ред.) достаточно «весомые» и связаны с вопросами нацбезопасности", - отмечается в заявлении.

В СБУ подтвердили проведение обысков и пояснили, что они не связаны с деятельностью телеканала, а "осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения аудио файлов, полученных незаконным путем".

"Продолжаются следственные действия, которые осуществляются по решению суда. Следственные действия также проводятся у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств. Никакого вмешательства в работу ТВ канала 1+1 не производится", - заявили в СБУ и пообещали обнародовать подробности позже.

Напомним, 15 января в сеть выложили запись разговора премьера Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и главы Нацбанка Якова Смолия. Во время разговора Гончарук называл себя "полным профаном в экономике" и утверждал, что у президента Владимира Зеленского "примитивное понимание" экономических и финансовых процессов.

После СБУ открыла уголовное производство по факту незаконной прослушки в кабинете премьера. Подробнее читайте материал LB.ua "«Пленки Гончарука» и кто за ними стоит".

Президент Зеленский 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

31 января ZN.UA со ссылкой на источники в МВД и СБУ сообщило, что ролик монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ-программы, "выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов". По информации журналистов, силовики передали эту информацию уже на утро после "слива".