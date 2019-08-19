Боевики 13 нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В штабе ООС сообщают, что военнослужащие при этом не пострадали.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что украинские военнослужащие при этом не пострадали.

"18 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия…За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил: неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды возле Лебединского - из стрелкового оружия; дважды вблизи Талаковки - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Павлополя - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Песок - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности группировки "Север" противник совершил два обстрела: в районе Новолуганского - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Луганска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток зафиксировано два обстрела.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе из-за неправильного обращения с оружием погиб военный, трое ранены.