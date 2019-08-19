ПЦУ обжаловала решение российского суда о расторжении договора аренды собора в Симферополе

Договор был расторгнут из-за надуманной задолженности в 1 гривну.

Кафедральный собор Владимира и Ольги в Симферополе

Управление Крымской епархии Православной церкви Украины обжаловало решение российского Арбитражного суда Крыма по иску Министерства имущественных и земельных отношений Крыма о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе.

Об этом сообщил архиепископ Климент, ссылаясь на копию определения суда о принятии жалобы.

"Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в Севастополе 6 августа принял к производству жалобу по иску Министерства имущественных и земельных отношений Крыма к Управлению Крымской епархии УПЦ Киевского патриархата о взыскании денежных средств, досрочном расторжении договора аренды, понуждении возвратить недвижимое имущество", – цитирует документ Крым.Реалии.

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 17:30 29 августа.

Также архиепископ Климент рассказал, что выделенную в Симферополе землю для кафедрального собора Крымской епархии ПЦУ отдали Римско-католической церкви.

Ранее архиепископ Климент сообщил, что после решения суда о передаче в пользование российского Минимущества Крыма имущество собора ПЦУ в Симферополе было "разграблено и разломано". Российские власти публично не комментируют эту ситуацию.

В Кафедральном соборе святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе проводит богослужения община Крымской епархии УПЦ КП, перешедшей в Православную церковь Украины. Российское Министерство имущественных и земельных отношений Крыма в феврале 2019 года потребовало освободить здание собора, объяснив это окончанием срока действия договора с Крымской епархией УПЦ КП.

Подконтрольный России Арбитражный суд Крыма 28 июня обязал передать помещение собора в пользование российского Минимущества Крыма. Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент сообщил, что будет обжаловать это решение.

В середине июня в здании храма начались строительные работы, инициированные Минимущества Крыма и без согласования с Крымской епархией.