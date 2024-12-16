До 15 років за ґратами засуджено експоліцейську, яка стала "слідчою" під час окупації Ізюма

Суд призначив покарання експоліцейській, яка стала "слідчою" під час окупації Ізюма. Жінці призначили 15 років в'язниці.
Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.
Суд визнав колишню поліцейську винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 15 років та з конфіскацією майна.
У суді довели, що що під час окупації м. Ізюм поліцейська добровільно перейшла на бік ворога та співпрацювала з представниками збройних формувань РФ.
Засуджена добровільно обійняла псевдопосаду «слідчої» в окупаційній «народной милиции», яку в подальшому було перейменовано в «Отделение полиции №2 (дислокация г. Изюм) Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области».
Жінка проводила слідчі дії за російським законодавством, а також разом з окупантами патрулювала місто.Крім того, вона вказала військовослужбовцям РФ на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та інших адміністративних будівель міста.
На вирок жінка очікувала під вартою. З лав Національної поліції України її звільнили. Триває строк на апеляційне оскарження.
- 11 років в'язниці призначили директору стадіону із Куп’янська, який організовував спортивне дозвілля для окупантів.
- Також ще шістьох зрадників, які перейшли на бік ворога і воювали проти Сил оборони України, засудили до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна.
- Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців