Рожкова програла в апеляції справу про догану

Шостий апеляційний адміністративний суд 11 серпня скасував рішення ОАСК про визнання протиправною догани першій заступниці голови Національного банку Катерині Рожковій.

Про це повідомило видання Finbalance з посиланням на судовий реєстр.

Рішення Окружного адміністративного суду Києва від 2 квітня 2021 року скасоване, а провадження у справі за позовом Рожкової закрите.

Нагадаємо, 2 жовтня 2020 року Рада Національного банку оголосила недовіру заступникам голови Нацбанку Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу.

Підставою для догани Рожковій стало її інтерв'ю, яке, за висновками Ради НБУ, негативно вплинуло на імідж Національного банку та порушувало стратегію комунікацій Нацбанку, зокрема, політику "єдиного голосу".

У червні 2021 року Сологуба звільнили з НБУ у зв'язку з закінченням строку трудового договору. Рожкова залишається на посаді.