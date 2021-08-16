У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті мера Кривого Рогу
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті мера Кривого Рогу
На Говерлі загубився шестирічний хлопчик
На Говерлі загубився шестирічний хлопчик
"Укрзалізниця" отримала для випробувань електропоїзд Stadler Flirt
"Укрзалізниця" отримала для випробувань електропоїзд Stadler Flirt
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
На Говерлі досі шукають 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
На Говерлі досі шукають 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з "УЗ"
Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з "УЗ"
“Талібан” увійшов у передмістя Кабула, очікується мирна передача влади
“Талібан” увійшов у передмістя Кабула, очікується мирна передача влади
Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку, – ЗМІ
Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку, – ЗМІ
ГоловнаПраво

Рожкова програла в апеляції справу про догану

Минулорічне рішення Ради НБУ залишається чинним.

Рожкова програла в апеляції справу про догану
Фото: пресс-служба НБУ

Шостий апеляційний адміністративний суд 11 серпня скасував рішення ОАСК про визнання протиправною догани першій заступниці голови Національного банку Катерині Рожковій.

Про це повідомило видання Finbalance з посиланням на судовий реєстр.

Рішення Окружного адміністративного суду Києва від 2 квітня 2021 року скасоване, а провадження у справі за позовом Рожкової закрите.

Нагадаємо, 2 жовтня 2020 року Рада Національного банку оголосила недовіру заступникам голови Нацбанку Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу. 

Підставою для догани Рожковій стало її інтерв'ю, яке, за висновками Ради НБУ, негативно вплинуло на імідж Національного банку та порушувало стратегію комунікацій Нацбанку, зокрема, політику "єдиного голосу".

У червні 2021 року Сологуба звільнили з НБУ у зв'язку з закінченням строку трудового договору. Рожкова залишається на посаді.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також