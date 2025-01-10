Der Spiegel: Шольц блокує додатковий пакет допомоги Україні на 3 млрд євро

За інформацією видання, міністр закордонних справ Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус хочуть надати Україні нову допомогу на зброю. Однак канцлер Шольц вважає це непотрібним.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує виділення додаткового пакета допомоги Україні на три мільярди євро, повідомляє видання Der Spiegel.

За інформацією видання, за виділення пакета виступають міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус. Вони хочуть надати допомогу до виборів до бундестагу, які пройдуть 23 лютого.

Бербок та Пісторіус обґрунтовують терміновість погіршенням ситуації на фронті і невизначеністю політики США після інавгурації Трампа 20 січня.

Натомість Шольц блокує цю ініціативу, оскільки вважає, що 4 млрд євро військової допомоги, вже передбачених бюджетом на 2025 рік, буде достатньо.

Крім того, як стверджує Der Spiegel, у його партії (Соціал-демократична партія Німеччини) кажуть, що канцлер блокує пакет, оскільки боїться відштовхнути потенційних виборців.

Канцлер також вказує на можливість використати наданий G7 кредит у розмірі 50 млрд доларів за рахунок надходжень від заморожених російських активів.