Голова ТСК: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»

Про все це в інтерв'ю LB.ua розповіла народна депутатка фракції «Слуга народу», заступниця голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, голова підкомітету з питань дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері захисту прав людини та гендерної політики, членкиня Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марина Бардіна.

В ідповідні змін и до законодавства мож уть напрацювати народні депутати за результатами роботи ТСК. Водночас членами комісії вже напрацьований проєкт закону щодо правового статусу постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією Російської Федерації проти України, членів сімей померлих (загиблих) таких осіб та гарантій їх соціального захисту . У планах ТСК - у тому числі винесення на перше читання цього проєкту закону, яким пропонується врегулювати питання надання компенсаці й , лікування та психологічн ої допомог и постраждал им від російських воєнних злочинців вже за місяць. В українському парламенті дослідили досвід Хорватії , Боснії та Косово, де постраждалі від сексуального насильства під час низки збройних конфліктів на території цих країн все ще продовжують шукати правосуддя навіть зі сплином 20-30 років після завершення конфліктів. Проєктом пропонується за основу взяти адаптовану до наших реалій модель, коли постраждалі зможуть подати відповідну заявку до спеціальної комісії онлайн. Тим самим, зберігаючи право на приватність.

Однак ця стаття 438 ККУ однозначно потребує змін. Не лише у частині перегляду міри покарання з 8-12 років на довічне ув’язнення для винних у вчинені сексуального насильства . А й імплементаці ї норм Римського статуту, Женевських конвенцій, що чітко виокремить злочин сексуального насильства у час війни в національному законодавстві.

Наразі ж усі факти сексуального насильства окупантами реєструються саме за статтею 438 Кримінального кодексу України, за порушення законів і звичаїв війни та кваліфікуються як воєнні злочини. Такі злочини є категорією міжнародного кримінального права. Та їх не варто плутати з поняттям «військовий злочин» — про порядок несення військової служби.

Це опосередковано вказує на те, що найбільш ймовірно більшість фактів сексуального насильства протягом 2014–2019 років кваліфікувалися як ординарні злочини, тобто переважно за статтями 152 та 153 КК України, за що передбачено лише від 3 до 5 років ув’язнення.

Тому понад 9 років війни по суті була відсутня будь-яка точна статистика щодо розслідування фактів сексуального насильства, пов’язаних зі збройним конфліктом. Ба більше, загалом діяльність щодо кваліфікації та розслідування усіх правопорушень російських військовослужбовців за загальною статтею Кримінального Кодексу — 438 — про порушення звичаїв війни — весь цей час була достатньо обмеженою. Наприклад, у 2014 році за цією статтею обліковано лише 1 таке кримінальне провадження, у 2015 році – 4, у 2016 році – 6, у 2017 році – 14, у 2018 році – 5, у 2019 році – 12. А кількісні показники судової практики були ще нижчі.

За її словами, наразі Офіс Генпрокурора разом з правоохоронними органами та прокурорами Міжнародного кримінального суду продовжують фіксувати злочини сексуального насильства . Однак точних цифр ніхто наразі не називає. Не лише через сенситивність теми, остраху самих постраждалих говорити про пережитий жах, а й недосконалість законодавчої бази щодо кваліфікації таких злочинів.

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Фото: надано Мариною Бардіною

Депутати зберуть за одним столом усіх, щоб почути цифру злочинів сексуального насильства

Ви очолили ТСК з питань розслідування фактів сексуального насильства, вчиненого внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Для чого наразі парламентський контроль, тоді як українські правоохоронні органи, прокурори разом з колегами з Міжнародного кримінального суду і так документують та розслідують ці злочини?

Насправді ідея створення такої ТСК щодо розслідування фактів злочинів сексуального насильства щодо нашого населення окупантами виникала з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але в силу нашого спілкування з правоохоронцями, депутати вирішили відтермінувати її створення. Чому? Необхідно було дати можливість нашим правоохоронним органам спільно з міжнародними партнерами напрацювати певну базу, задокументувати ці злочини, провести розслідування для формування конкретних проваджень.

На момент створення цієї ТСК вже є справи, які передані до суду (наприклад, справа Михайла Романова – військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії збройних сил РФ).

Мета створеної Комісії — поспілкуватиися з усіма, хто так чи інакше залучені до документування та розслідування таких злочинів. По-друге, саме на парламентському майданчику ми зможемо зібрати усіх представників правоохоронних органів, прокурорів за одним столом. Таке засідання буде закритим та планується наприкінці жовтня.

Ми хочемо заслухати інформацію про результати розслідувань, які маємо станом насьогодні. У першу чергу, результати польової роботи. Оскільки усі ми розуміємо, що сексуальні злочини пов’язані з війною — це категорія складних злочинів в силу їх сенситивності та складності документвання та розслідування. Зрозуміло, з цієї причини засідання буде закритим.

Якщо ми подивимося на інші країни, що пройшли війну, то побачимо ще одну важливу особливість. Постраждалі від сексуального насильства у деяких випадках звертаються до правоохоронних органів через 10-20-30 років після завершення збройного конфлікту. Тому такий вид злочину — це не просто особлива, чутлива, але й складна тема.

Також маємо велике бажання зібрати правозахисні громадські організації, наших міжнародних партнерів, заслухати Уповноваженого з прав людини, аби мати узагальнену інформацію, адже усі вони активно працювали і продовжують це робити щодо документування таких злочинів. Для нас комунікація з ними є надзвичайно цінною.

Фото: тг канал МВС України

За даними Офісу Генеральної прокуратури, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зареєстровано понад 26 тис. злочинів агресії та військових злочинів та понад 12 тис. злочинів проти національної безпеки нашої держави. Однак цифра щодо злочинів зґвалтувань не називається. Amnesty International України також поки не називає кількість таких випадків. В організації Human Rights Watch задокументували лише 3 випадки, у ГО «Ла Страда» надійшло 9 звернень, постраждалих – 12, бо в деяких випадках йшлося про групові зґвалтування. ТСК має повноваження щодо запитів та отримання статистики. Яка вона наразі?

Станом на сьогодні у нас немає точної цифри. Але на одне з перших наших засідань ми запросили представників усіх правоохоронних органів, дотичних до документування та розслідування воєнних злочинів. Це одне з перших наших завдань — зібрати всіх та нарешті почути ці цифри.

На моє переконання, є проблема документування воєнних злочинів, що зараз відбувається у більшості своїй на основі однієї статті Кримінального кодексу — 438. Під цю статтю підпадають усі воєнні злочини проти цивільного населення. Тому ми зацікавлені почути від правоохоронців: як вони вираховують з усіх цих злочинів по 438 статті саме злочини сексуального насильства? Також є випадки, коли справи відкриваються ще за однією статтею за зґвалтування.

Необхідно підкреслити, що з точки зору міжнародного права в умовах війни нам вкрай важливо фіксувати зґвалтування в межах воєнного злочину, а не як, наприклад, побутове насильство. Втім, і тут нам буде необхідно попрацювати над законодавчими змінами цієї 438 статті Кримінального Кодексу. Щоб була передбачена можливість кваліфікації в межах воєнних злочинів окремо злочинів сексуального насильства.

Фото: надано Мариною Бардіною

Людина більш схильна говорити про різні види катувань, знущань, зв’язування рук, постріли над головою, аніж про сексуальне насильство.

Про необхідні зміни до КК ми ще поговоримо детальніше. У мене уточнення. Очевидно, що ви, як голова ТСК, постійно в комунікації з правоохоронними органами. Яка попередня оцінка та масштаб таких сексуальних злочинів на нашій території за час з 24 лютого?

Називалися різні цифри в публічному просторі, є різні звіти міжнародних організацій. Наприклад, за даними ООН, це понад 124 випадки сексуальних насильств, що вже офіційно зафіксовано за час повномасштабної війни в Україні. Разом з тим, усі роблять примітку: це все не остаточні цифри. І це пов’язано зі складністю виявлення таких фактів. Людина більш схильна говорити про різні види катувань, знущань, зав'язування рук, постріли над головою, аніж про сексуальне насильство. Тому такі різні цифри.

Непублічно правоохоронні органи також говорять про них. І це цифра, повірте мені, що вражає. Та вона достатня, щоб Україна доводила вину Російської Федерації. Перші вироки судів на національному рівні вже є. Процес запущено. Це важливо. Навіть якщо це заочне засудження. Вироки конкретним злочинцям — це перший етап (у червні заступниця Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко повідомляла, що Нацполіція відкрила 16 кримінальних проваджень за фактами сексуального насильства російських військових над українцями, у вересні УГСПЛ повідомляла про 40 таких проваджень. 23 травня в Україні було винесено перший вирок воєнному злочинцю з РФ. Це – командир відділення військової частини 32010 четвертої танкової Кантемирівської дивізії сержант Вадим Шишимарін, якого визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу)).

Правоохоронні органи на неофіційному рівні повідомляють вам про які конкретні цифри, достатні для доведення злочинів окупантів? Це сотні, тисячі, десятки тисяч фактів зґвалтувань?

Ми маємо розуміти, що десятки тисяч фактів сексуальних злочинів не можуть бути зафіксовані на цей час. В силу особливості цього злочину. Подивіться, скільки років пройшло, коли, наприклад, в Хорватії постраждалі від сексуального насильства почали звертатися до правоохоронців. На жаль, окрім тих, хто вижив після таких знущань, є велика кількість вбитих. Війна у нас триває понад 9 років. Але правоохоронці, як і міжнародні партнери, підтверджують одне: масовість злочинів сексуального насильства набула характеру саме після повномасштабного вторгнення.

Фото: надано Мариною Бардіною Засідання ТСК з питань розслідування фактів сексуального насильства, вчиненого внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Будемо пропонувати зміни до КК для довічного ув’язнення винних у вчинені сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією РФ проти України

Кримінальний Кодекс України наразі містить декілька статей, які можуть бути застосовними до випадків сексуального насильства, пов’язаних зі збройним конфліктом. Одна з них — це частина перша статті 433 ККУ. Вона встановлює кримінальну відповідальність за насильство над населенням у районах воєнних дій, яке серед іншого може включати й вчинення сексуального насильства. Але у цьому випадку передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі на строк лише від 3 до 8 років. Карл, від 3 до 8!

На мій погляд, тут варто рухатися двома шляхами. Перший — це виокремлення злочинів сексуального насильства та встановлення нових строків відповідальності воєнних злочинців за ґвалтування та інші форми сексуального насильства. Вважаю, що за такі види воєнних злочинів має бути передбачене максимально жорстке покарання.

Переконана, що треба виокремити злочин сексуального насильства та передбачити довічне покарання. Криміналісти мене можуть критикувати і їхню думку теж варто почути і зважати на неї. Втім, для мене, як і інших людей, ґвалтування дітей, літніх бабусь, чоловіків, жінок — це надзлочин. Ґвалтування, яке відбувається окупантами у різний неприродний спосіб, неважливо — з проникненням чи без, з наслідками чи без, з вагітностями чи без них, — це все не стільки має значення. Є самі факти. Численні. Ґвалтування мирного населення, різного віку, статі — всі ці звірства стали однією з особливостей ведення війни росіянами. Це визнають та констатують міжнародні організації. Немає сумніву, що такі факти сексуального насильства мають за собою нести найвищу міру покарання.

Крім того, вони повинні стати черговим аргументом для міжнародної спільноти, аби створити міжнародний трибунал щодо злочину агресії, вчиненого Росією відносно України та її населення.

Зважаючи на це, на депутатському рівні ми обговорювали необхідність внесення законодавчих змін. Нам треба зробити відповідальність максимально жорсткою. Хотілось би доповнити чинні статті ККУ. У тому числі, доповнити положеннями Римського статуту про злочини сексуального насильства. Сподіваюся, що такі зміни стануть можливими. Для нас це важливо також з точки зору імплементації у наше законодавче поле норм міжнародного гуманітарного права.

Фото: надано Мариною Бардіною

Наразі основна стаття, за якою фіксуються такі злочини сексуального насильства, як ви вже згадували, 438 ККУ. Справді, вона ширша за визначенням, бо встановлює кримінальну відповідальність за порушення законів та звичаїв ведення війни, що включає жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням. Санкція за насилля передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Тоді, як за інші порушення звичаїв ведення війни, «світить» довічне. Де тут справедливість?

Моя депутатська позиція незмінна: відповідальність за сексуальні злочини має бути максимальною. Я радикально налаштована. Всім таким злочинцям треба давати довічне. Думаю, що це стане предметом нашої спільної роботи з фахівцями з кримінального права.

Як зазначають юристи, стаття 438 ККУ має низку інших суттєвих недоліків. По-перше, стаття не містить прямої криміналізації конкретних актів сексуального насильства, що міститься у Римському статуті Міжнародного кримінального суду. Зокрема, мова про статтю 8 Римського статуту, яка чітко визначає зґвалтування, сексуальне рабство, примусову проституцію, примусову вагітність, примусову стерилізацію, а також будь-які інші форми сексуального насильства відносної тяжкості як складову воєнних злочинів. Україна так і не ратифікувала Римський статут. Можливо, ви готуєте окремі законодавчі зміни для імплементації окремо цієї статті Римського статуту? За прикладом, коли Рада прийняла окремий закон про порядок діяльності МКС на території України?

На даному етапі є проєкт пропозиції таких змін до законодавства. У мене є сподівання, що на базі нашої ТСК, колективом, який точно зацікавлений у притягненні до відповідальності усіх ґвалтівників, ми напрацюємо такі зміни з метою адаптування цих положень Римського статуту щодо злочинів сексуального насильства у наше національне законодавство. Це вкрай важливо. Ми маємо над цим працювати.

Фото: надано Мариною Бардіною Під час засідання ТСК з питань розслідування фактів сексуального насильства, вчиненого внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Також стаття 438 КК України не лише не встановлює вичерпний перелік діянь, а й відсилає до джерел міжнародного гуманітарного права — Женевської конвенції 1949 року та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту постраждалих від міжнародних збройних конфліктів. З одного боку, такий підхід забезпечує ширші можливості для правоохоронних органів кваліфікувати будь-які акти сексуального насильства як порушення законів та звичаїв війни. Але така загальність вимагає від наших органів розслідування глибоких знань у міжнародному гуманітарному праві. На жаль, на практиці це не завжди є реальністю наших кадрів. Можливо, тому в результаті наразі з понад 20 тис. злочинів, озвучують лише десятки підтверджених фактів сексуального насильства?

Як юрист, точно вам скажу, що Женевські конвенції не такі складні для розуміння, щоб наші правоохоронці не могли їх застосувати. Думаю, навпаки, що у нас доволі кваліфіковані органи. Плюс — вони працюють разом з прокурорами Міжнародного кримінального суду на території України. Тут проблем не буде.

За інформацією Офісу Генпрокурора, були створені спеціальні окремі мобільні групи, які разом з представниками МКС, виїжджали в регіони та фіксували саме злочини сексуального насильства. ТСК зверталася щодо конкретних результатів роботи таких мобільних груп?

Я особисто спілкувалася з представниками Офісу прокурора МКС. Прокурори МКС позитивно відгукувалися щодо співпраці з Генпрокурором та нашими спеціалістами. Ми справді проголосували за низку законів для законодавчого закріплення такої співпраці з МКС. Ми це зробили, зважаючи на те, що сам Римський статут поки не ратифіковано.

Щодо роботи мобільних груп, то вони відразу виїжджали на деокуповані території. Ці мобільні бригади збирали необхідну інформацію, спілкувалися з людьми, фіксували все. За ініціативи Міністерства внутрішніх справ у Національній поліції України створено такі спеціалізовані мобільні поліцейські групи з документування виключно сексуальних злочинів. Результатами їхньої роботи є те, що більшість з відкритих проваджень за скоєні сексуальні злочини була задокументована саме цими мобільними групами.

Фото: надано Мариною Бардіною Зустіч з керівництвом та прокурорами Міжнародного кримінального суду.

Проголосуємо окремий закон для підтримки постраждалих від сексуального насильства

Важливо, що за ст. 438 КК, зґвалтування під час війни не мають терміну давності. У колишній Югославії, наприклад, були випадки, коли воєнні злочини були вчинені у 1990-их роках, а винних осіб притягнули до відповідальності лише у 2016 році. Але, за чинним законодавством України, все одно цей злочин треба обов’язково зафіксувати. Фіксація відбувається не лише правоохоронними органами, а й самою постраждалою особою. Людині треба зібрати докази, передати той же одяг, біоматеріал, не кажучи про свідчення. А якщо такі докази втрачені, якщо постраждала особа знаходиться на непідконтрольній території, вона залишається сам на сам? Можливе спрощення цього алгоритму фіксації на законодавчому рівні в умовах масових злочинів сексуального насильства?

Ми обговорювали це питання на етапі підготовки першої нашої ініціативи — законопроєкту про підтримку постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з війною. Воно дотичне до публічного права. Наприклад, дискутувалося наступне. Дивіться, той же лікар або сусід-свідок, які дізналися про зґвалтування когось російським військом, автоматично повинні повідомити про цей факт правоохоронним органам. З іншої сторони — це вже вихід за межі приватного питання, коли воно залишається на індивідуальний розсуд самої постраждалої особи. Це одна з проблем та дилем. А якщо людина не хоче цим ділитися? З іншої сторони — це воєнний злочин. Це не побутова подія, де постраждала особа може сама вирішувати чи заявляти.

Тому ми пропонуємо у проєкті закону залишити обов’язковість повідомлень про факти насильства. Оскільки це ні що інше як воєнний злочин. Однак пропишемо додаткові норми, за якими гарантуємо приватність. Мова про майбутній порядок спілкування постраждалої особи з комісією, що буде створена за делегування декількох міністерств.

Це буде окремий та новий закон?

Так, нам важливо на рівні закону дати гарантії та забезпечити допомогу постраждалим від сексуального насильства. Щоб ці люди не залишалися сам на сам з тим, що трапилось. Не відчували свою провину, не соромилися, не боялися говорити, як це, на жаль, часто буває. Постраждалі часто не хочуть про це згадувати. Тим більше про це говорити. Ми маємо їх розуміти, бо це також важка психологічна травма. Однак вони мають отримати реальну можливість допомоги, реабілітації та шанс повернення до нормального життя. Тому на базі нашої ТСК є пропозиція щодо прийняття такого окремого закону. Думаю, що найближчим часом такий проєкт закону буде зареєстровано у Верховній Раді.

Фото: надано Мариною Бардіною

Як ми його готували? Нами був вивчений досвід інших країн, що пройшли війну та мали факти злочинів сексуального насильства. Це Хорватія, Косово, Боснія і Герцеговина. Були проведені консультації з законодавцями з цих країн. Не так давно ми провели робочу зустріч з депутатом Хорватії, який був одним з ініціаторів процесу написання їх закону про підтримку постраждалих від сексуального насильства. Згадайте! У яких роках в Хорватії була війна? А закон з’явився у них лише у 2015 році. Тобто пройшло понад 10 років з моменту закінчення конфлікту. І тільки тоді з’явився у них закон. Як нам пояснили, постраждалі від сексуального насильства тільки через багато років активно почали звертатися за допомогою у правоохоронні органи, суди й так далі. Уявляєте? Скільки людині треба часу, щоб на психологічному рівні дійти до цього, адаптуватися та звернутися за допомогою.

Звісно, ми хочемо, щоб в Україні такий закон з’явився швидше. Не беруся прогнозувати: як наші постраждалі від такого насильства відреагують на цей закон в Україні зараз. Але важливе одне — вони мають отримати можливість такої підтримки від держави якнайшвидше.

Цей законопроєкт буде передбачати компенсаційну виплату. А також право на належну медичну та психологічну допомогу. Безплатне лікування наслідків по стану здоров'я. Плюс — це буде підтримка не лише постраждалих, з якими це трапилося, а й свідків. У публічній площині ми бачили багато жахливих історій, коли мати чи дитина були вимушені спостерігати за насиллям російських військовослужбовців над їхніми рідними. Вони також зможуть отримати таку допомогу.

Коли цей проєкт закону про підтримку постраждалих від сексуального насильства може бути розглянутий у першому читанні?

Цей проєкт закону ми хочемо погодити з різними міністерствами. Щоб на етапі першого читання у нас була така собі коаліція та консенсус. Думаю, що це питання найближчого місяця.

Фото: надано Мариною Бардіною

Ми обрали адаптивну модель для України, щось середнє між Косово та Хорватією

Уточнення. Компенсації постраждалим від сексуального насильства будуть передбачені з державного бюджету?

За логікою речей, це б мало бути так. Проте маємо пам’ятати, що сьогодні усі наші зусилля повинні бути кинуті на безпеку та оборону. Ймовірно, що під ці статті ми будемо залучати міжнародну фінансову допомогу.

Проєкт буде передбачати створення міжвідомчої комісії. Яким буде алгоритм звернення до неї постраждалих?

Ми повертаємося до проблеми публічності та приватності проблеми сексуального насильства. Приватність буде полягати у порядку спілкування постраждалої особи з комісією. В проєкті закону ми достатньо спростили процедуру отримання постраждалою особою допомоги та визнання її такою.

Є дві моделі, які працюють у Косово та Хорватії. Ми обрали щось середнє, яке для українських реалій буде найбільш адаптивним. Ми пропонуємо створення комісії з різних міністерств, правоохоронних органів, психологів. Комісія буде приймати та розглядати заявку людини, що стала постраждалою від сексуального насильства. Буде створено загальний шаблон такої заявки. Важливо, що таку заявку можна буде заповнити онлайн та надіслати комісії. Тобто ми пропонуємо прибрати обов’язковість індивідуального персонального звернення та присутності постраждалої. Коли постраждалий чи постраждала обов'язково має face to face зустрічатися, давати покази. Якщо людина цього не хоче, то ми забезпечимо можливість листування. Якщо ж людині комфортно, вона хоче дати покази безпосередньо членам комісії, то вона зможе це зробити. До листів так само можна буде прикріплювати різні доказові документи: огляд лікаря, вирок суду в залежності від справ та інше. Комісія буде приймати рішення, маючи співпрацю з правоохоронними органами. Це буде міжвідомчий орган. Вкрай важливо, що ми намагаємося підняти його статус. До складу цієї комісії ми будемо пропонувати делегувати членів від органів та міністерств рівня топ-менеджменту.

Чи передбачена конкретна градація грошової компенсації постраждалим від сексуального насильства? Які цифри обговорюються?

Наразі у драфті ми відштовхуємося від наслідків таких зґвалтувань. Чи є проблеми зі здоров’ям, вагітність та інше. Тут будуть передбачені безоплатне лікування, психологічна допомога. Матеріальна компенсація також буде виплачуватися. Ми подамо на перше читання конкретні цифри та розрахунки з необхідними обґрунтуваннями.

Ще один важливий момент, який ми включимо у проєкт закону, — це посилання на можливий добровільний контакт з окупантами. Наприклад, в законі Хорватії чітко прописали цю норму про колабораціонізм. Тобто, якщо людина добровільно вступає у відносини з воєнним злочинцем, то надалі вона не може претендувати на компенсації. Я особисто не знаю таких прикладів у нас в Україні. Але хорвати це передбачили. Ми поки це обговорюємо.

Фото: надано Мариною Бардіною

Окрім компенсацій, безплатного лікування та психологічної реабілітації, які ще пільги для постраждалих від сексуального насильства можуть бути включені у проєкт закону?

У нас була дуже довга дискусія. Врешті, ми прийшли до консенсусу, щоб максимально спростити сам механізм отримання базових речей: компенсацій, лікування та психологічної допомоги. Хоча лунали додаткові пропозиції. Зокрема, щодо різних соціальних пільг, спрощення умов вступу до закладів освіти. Бо ж за інформацією правоохоронних органів та міжнародних організацій, серед постраждалих є багато дітей. Для таких неповнолітніх постраждалих пропонувалося передбачити першочергову можливість вступу до навчальних закладів та зарахування. Але потім ми відмовилися від цих ідей, оскільки це б створювало дискомфортні умови для самої дитини, яка б мала надавати якісь довідки при вступі тощо.

Тому ми залишили максимально прості та базові речі, які держава може зробити тут і зараз для таких постраждалих. І щоб вона цю допомогу могла отримати швидко, не проходячи купу інстанцій та підтверджень статусу постраждалої особи. Однак ще можливі різні зміни та пропозиції до законопроєкту.

Але ж постраждалі діти та неповнолітні також будуть підпадати під дію цього закону?

Звісно. Всі постраждалі від сексуального насильства будуть підпадати під дію закону. Ми передбачимо: хто та у який спосіб буде комунікувати з комісією від імені постраждалих дітей. Будуть це батьки чи опікуни. Процедура буде прописана.

Ви говорили про сенситивність теми сексуального насильства. Ми пам’ятаємо, як на «Українській Правді» вийшла стаття про ексомбудсманку Людмилу Денісову, де її прямо звинуватили у брехні про зґвалтування дітей на Херсонщині. Тоді посилалися лише на джерела в її Офісі, правоохоронних органах та у «Слузі народу». А російські пропагандисти максимально підігрівали цей скандал. Яким чином ваша ТСК буде зважати на такі моменти, щоб не нашкодити постраждалим від насилля з однієї сторони, а з іншої — ні якому разі не замовчувати цю проблему, що набула масового характеру?

Це дуже важливий для нас акцент. Люди й так не завжди довіряють політикам. Тому наша ТСК у тому числі має бути надійним плечем для постраждалих від сексуального насильства. Саме з огляду на це, прогнозую, що більшість наших засідань буде відбуватися у закритому режимі. Можливо, ми не зможемо розголошувати усю інформацію. Велика ймовірність, що інформацію, яка б у медійній площині викликала резонанс та співпереживання, широке обговорення, ми розголошувати не зможемо. У першу чергу, нам треба допомогти людям, а не розповідати жахи, які вони пережили.

Щодо пані Денисової, то комісія вже прийняла рішення запросити її на одне з наших засідань. Ми б були вдячні, якби вона відгукнулася, а також, якщо до нас прийдуть психологи, хто працювали на «гарячій лінії» омбудсмана у той час. Це буде важливо та цінно для нашої ТСК.