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Речник МЗС про затримання у Росії українського консула: це чергова провокація

Російські правоохоронці затримали Олександра Сосонюка лише на кілька годин.

Речник МЗС про затримання у Росії українського консула: це чергова провокація
Фото: facebook Ніколенка

В українському МЗС відреагували на затримання у Росії консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка, висловивши обурення інцидентом.

Речник відомства Олег Ніколенко зазначив у коментарі bbc.com, що це чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії.

Він додав, що російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства лише на кілька годин.

"Зараз він перебуває в українській дипустанові. Обставини затримання з'ясовуються", – повідомив Ніколенко.

Найближчим часом українська сторона визначиться, як відреагувати на "вказану провокацію", додав спікер МЗС. Він підкреслив, що відповідь буде "з урахуванням існуючої практики".

Нагадаємо, співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка "за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ".

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