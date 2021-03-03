Україна виходить з угоди СНД зі стільникового зв’язку

Кабінет міністрів розглянув та схвалив проєкт закону "Про вихід з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку" та проект відповідного розпорядження уряду.

Проєктом закону пропонується припинити для України дію цієї угоди, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан.

Він зазначив, що угода щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку визначає домовленості щодо забезпечення співробітництва країн-учасниць СНД у сфері розвитку систем стільникового рухомого зв'язку, удосконалення міждержавного ринку послуг та послідовної реалізації Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв'язку від 9 жовтня 1992 року.

"За період, що минув з часу підписання Угоди, вона не набрала для України практичної реалізації, співпраця та будь-які контакти із виконавчими органами СНД з питань її реалізації з об'єктивних причин не відбуваються", - пояснив Василь Мокан.

Представник уряду в Раді додав, що, виходячи з національних інтересів, співробітництво України з країнами-учасницями СНД у сфері телекомунікацій на сьогодні може здійснюватися на підставі двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів, зокрема укладених у рамках спеціалізованої установи ООН - Міжнародного союзу електрозв'язку.

Остаточне рішення про вихід ухвалюватиме парламент.

Як повідомляли, раніше в лютому Україна вийшла з угоди СНД у галузі поштового та електричного зв’язку.

Україна вийшла вже з багатьох угод у рамках СНД. Зокрема, у грудні Кабмін підтримав вихід України з Гірничої хартії держав - учасниць СНД, Угоди про координацію міждержавних відносин в галузях електроенергетики СНД, Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії та інших.