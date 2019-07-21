В Украине начались досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)

09:47 - 8 избирательных участков в Украине по состоянию на утро не открылись. Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. В Черниговской области не открылись 4 участка. В двух из них передают документы в связи с изменением состава комиссии. Другие участки закрыты по разным причинам - от переизбрания главы участковой комиссии до проблем с бюллетенями.

16 участков открылись с опозданием.

09:31 - В Днепре в подвальном помещении Областной клинической офтальмологической больницы, на первом этаже которой размещен участок для голосования, произошел пожар, сообщает ГосЧС. Пожар ликвидировали, никто не пострадал. На работе избирательного участка это не сказалось.

09:22 - В Киеве открылись все избирательные участки - 1108, сообщили в КГГА. Они работают в штатном режиме. Правопорядок в столице, по данным полиции, обеспечивают 6500 полицейских.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

09:17 - Избирательные участки открылись в Эстонии и Кыргызстане.

09:06 - Гражданская сеть "Опора" заявляет о замене испорченных бюллетеней в 76 округе (Запорожье) и 65-м в Новгород-Волынском Житомирской области, где накануне печать "Выбыл" поставили напротив не того кандидата.

Фото: glavcom.ua

08:43 - По данным ЦИК, за рубежом находятся 102 избирательных участка.

Первый избирательный участок открылся в Австралии в час ночи по киевскому времени. Сейчас избирательные участки работают в Австралии (в Канберре в помещении посольства Украины), Японии (в Токио и Сеуле), Корее и Китае (в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу).

В Австралии, по сообщению посольства, уже даже проголосовали 40 украинцев.

Фото: Посольство України в Австралії

Последними проголосуют украинцы в Сан-Франциско: там участок откроется 22 июля в 6:00 по киевскому времени.

08:33 - В Бахмуте члены 624 УИК подписали незаполненные бланки протоколом в итогами результатов голосования. Об этом заявил директор по коммуникациям Нацполиции Ярослав Тракало в фейсбуке.

По прибытию на место следственно-оперативной группы Бахмутского отделение полиции, с целью скрыть следы преступления, члены комиссии залили подписанные протоколы чернилами, сообщил он.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 статьи 158 Уголовного кодекса Украины - «... фальсификация избирательных документов .., итогов голосования».

Санкция статьи - от 7 до 10 лет заключения.

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Фото: EPA/UPG

Сегодня, 21 июля, в 08:00 в Украине началось голосование на досрочных выборах депутатов Верховной Рады.

Выборы проходят по смешанной параллельной пропорционально-мажоритарной системе. На участках избиратели получат по 2 бюллетеня для голосования за партию в общегосударственном округе и за кандидата - в одномандатном избирательном округе.

В многомандатном округе в выборах принимает участие 22 партии, а в мажоритарных округах - более 3 тыс. кандидатов, которые баллотируются как от политических сил, так и в порядке самовыдвижения.

По итогам выборов 225 депутатов будут избраны от партий, преодолевших 5%-й избирательный барьер, а 199 - по округам среди тех, кто получил больше всего голосов избирателей в каждом из них.

Результаты выборов как по спискам партий, так и в округах должны быть установлены не позднее 5 августа.