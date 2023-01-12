Переваги ліцензованих онлайн казино України

Український ринок азартної промисловості регулюється вже три роки. Розповідаємо про переваги казино онлайн із ліцензією.

Чому закордонні онлайн казино небезпечні?

Після того, як гральні заклади масово переїхали в інтернет, гравцям стали доступні онлайн казино. Повнолітні геймери з України сьогодні можуть грати у ліцензованих операторів, які отримали сертифікати.

Але деякі поціновувачі слотів та інших азартних дисциплін продовжують користуватися послугами іноземних компаній. Це заняття небезпечне з кількох причин.

Серед них:

високі ризики фінансових втрат;

можливість отримати безпідставне закриття рахунку без повернення грошей;

відсутність можливості відстояти свою правоту у законному форматі.

З наявністю тіньових компаній на українському ринку активну боротьбу ведуть державні органи. Наприклад, геймери, які продовжують грати у закордонних операторів, нещодавно виявили помилки при поповненні гаманців у закордонних казино.

З такою ініціативою виступила комісія КРАІЛ, яка закликає українських громадян користуватися послугами перевірених та ліцензованих казино онлайн, які пройшли реєстрацію та аудит.

Також КРАІЛ проводить активну зачистку українського ринку від гемблінг-компаній, пов'язаних із російським бізнесом. Наприклад, нещодавно було анульовано ліцензію відомої компанії 1xBet.

Які гарантії пропонують казино України?

На відміну від тіньових операторів, які можуть порушувати свій регламент, в рейтингових онлайн казино України зробити цього не можна. Будь-яке порушення або систематичні попередження спричинять відкликання дорогої ліцензії без повернення коштів за її придбання.

Клієнти ліцензованих казино отримують юридичний та правовий захист, а також гарантії дотримання правил чесної та безпечної гри. Наприклад, комісія КРАІЛ відстежує відсоток віддачі, що використовується у слотах.

Цей показник має бути в діапазоні 96-98%. Такий підхід дозволяє казино заробляти не більше 2-4% від коштів, які витрачають гравці. Клієнти віртуальних закладів, у свою чергу, отримують досить високі шанси прибуткової гри з мінімальними ризиками фінансових втрат.

Наземні казино в Україні

Основну частину азартного бізнесу зараз зосереджено в інтернеті. Але, незважаючи на зручності онлайн-сервісів, бажаючі компанії можуть придбати ліцензію КРАІЛ на казино в наземних пунктах.

Про відкриття офіційних точок, де можуть грати відвідувачі компанії повідомляють в офіційних прес-релізах. Вирушаючи до такого закладу, треба переконатись, що він законний.

Справа в тому, що на тлі такої тенденції паразитують шахраї, які відкривають підпільні казино. Наприклад, у грудні 2022 року Національна поліція України повідомила про розтин мережі підпільних казино, які щомісячно заробляли до 1 млн. грн.