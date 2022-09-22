Основні критерії формування рейтингу онлайн казино України

Рейтинг онлайн казино України формується з урахуванням основних та додаткових критеріїв, що характеризують ігрові заклади.

У цьому матеріалі розповідаємо, як формується рейтинг топ онлайн казино України від fanday.net, та які фактори впливають на загальну оцінку компаній.

Ліцензування грального бізнесу комісією КРАІЛ

Орган КРАІЛ розпочав роботу у 2021 році, коли в Україні було скасовано мораторій на ведення азартного бізнесу. Ця комісія виконує роль регулятора, перевіряючи роботу онлайн казино та букмекерських контор, та надаючи їм відповідні ліцензії.

Тому основним критерієм, який дозволяє закладу потрапити до рейтингу онлайн казино, є наявність української ліцензії. Такий підхід забезпечує не лише безпечні умови для гравців, а й сприяє додатковим фінансовим вливанням до українського бюджету.

Щоб отримати ліцензію КРАІЛ, оператору потрібно:

сплатити ліцензію, яка коштує 39 мільйонів гривень та діє протягом п'яти років;

зареєструвати офіс в українському місті;

забезпечити працевлаштування працівників із подальшою сплатою податків;

санкціонувати відкриття рахунку в українському банку, зберігши на ньому гарантійний вклад;

забезпечити доступ до проведення безпечних фінансових операцій з гравцями, який має здійснюватись у національній валюті (гривні);

гарантувати, що доступ до азартної продукції отримуватимуть виключно повнолітні користувачі;

попередити клієнтів про можливі ризики, які завжди супроводжують азартні розваги.

Звітність роботи КРАІЛ здійснюється через офіційний сайт регулятора. Станом на вересень 2022 року комісія надала 15 дозволів на онлайн казино. Повний перелік ліцензованих компаній можна вивчити в однойменному розділі реєстру.

Вигідні умови для гравців

Місце в рейтингу онлайн-казино також визначається за рахунок лояльних умов для гри. Один із найважливіших чинників цієї категорії – це розмір комісії, яку собі забирає гральний заклад.

Справа в тому, що кожен відеослот має встановлений рівень RTP, який розшифровується, як Return To Player. У перекладі українською – повернення гравцю. Чим вище цей показник, тим вигіднішими є умови для клієнтів казино.

Наприклад, якщо середній показник RTP у закладі становить 97-98%, то комісія оператора становить лише 2 – 3% фінансових вкладень із боку клієнтів. Дізнатись відсоток віддачі гравцям можна на офіційному сайті казино.

Бонуси казино

Бонуси є обов'язковим критерієм для оцінки кожного азартного проекту. Для компаній, що надають послуги, це маркетинговий інструмент для залучення клієнтів, а для гравців – чудова можливість отримати додаткові гроші для гри та, тим самим, мінімізувати ризики фінансових втрат.