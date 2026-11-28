Хоча наразі аналітики не виявили жодних випадків співпраці між Іраном і Росією, вважають, що можливості для такого партнерства зростають.

Велика Британія та Нідерланди цього року зазнали найбільшої кількості ворожих дій, організованих Іраном. Як пише Bloomberg, про це свідчить новий звіт лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Там йдеться, що на ці дві країни припало понад дві третини з 32 відомих інцидентів, пов’язаних із Тегераном, які сталися в Європі після ударів США та Ізраїлю по Ірану в лютому.

За даними звіту, з 2022 року іранські проксі-структури були причетні приблизно до 80 операцій у Європі. Близько 35% операцій, про які повідомляли протягом цього тривалішого періоду, відбулися у Великій Британії. Для порівняння: у Німеччині – 12%, у Франції – 10%, у Швеції – 9%, а в Нідерландах – 8%. Водночас в IISS застерегли, що ці цифри охоплюють лише інциденти, про які стало відомо публічно.

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Велика Британія, яка підтримала початкову військову кампанію Ізраїлю та продовжує надавати інфраструктуру для базування сил США під час операцій на Близькому Сході, зіткнулася з хвилею гібридних дій, пов’язаних з іранськими проксі-структурами.

Напади на єврейські громади стали політичною проблемою для колишнього прем’єр-міністра Кіра Стармера і можуть створити аналогічні труднощі для його наступника Енді Бернема. Підпал автомобілів швидкої допомоги волонтерської організації Hatzola в березні та ножовий напад на двох єврейських чоловіків у квітні в Лондоні спричинили звинувачення на адресу уряду в тому, що він робить недостатньо для припинення антисемітського насильства.

За останні 12 місяців гібридні операції, пов’язані з Іраном, призвели до понад 50 арештів, заявив у жовтні генеральний директор британської служби внутрішньої розвідки MI5 Кен Маккаллум. Того ж місяця двом чоловікам, яких поліція підозрює у співпраці з Іраном, висунули обвинувачення через їхню ймовірну участь у змові з метою нападу на авіабазу Королівських ВПС у Ферфорді.

За даними IISS, британська авіабаза стала однією з дедалі ширшого переліку цілей. Серед інших – фінансові установи США в Парижі та Амстердамі. Аналітичний центр зазначив, що діяльність Ірану, яка включала підпали, застосування вибухових пристроїв, погрози, викрадення людей і навіть убивства, тривала, попри те, що 58% інцидентів, зафіксованих із 2022 року, завершилися арештами.

Хоча IISS не виявив жодних випадків співпраці між Іраном і Росією, там зазначили, що можливості для такого партнерства зростають. Така співпраця, додали в аналітичному центрі, ускладнила б протидію іранським операціям.