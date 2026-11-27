Йдеться про один із трьох дата-центрів, які Google спочатку планувала побудувати на цій території.

Влада Бельгії наказала компанії Google зупинити будівельні роботи на великому дата-центрі на півдні країни. Причиною стало те, що запити американської технологічної компанії щодо зміни початкових умов містобудівного дозволу не були затверджені.

Про це пише RTBF та повідомляє The Guardian.

«Інспектори відвідали об’єкт і побачили, що будівля майже завершена, а всі основні конструкції вже зведені, хоча в дозволі було відмовлено», - заявив представник регіональної влади Валлонії Рафаель Стокіс в інтерв’ю суспільному мовнику.

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Він додав, що 300 працівникам усно наказали припинити роботу, а згодом це розпорядження письмово підтвердили і в Google. Натомість компанія повідомила, що «прагне підтримувати відкритий і конструктивний діалог» із регіональною владою.

Представник регіонального уряду Ніколя Єрно розповів журналістам, що до прокуратури передають звіт із повідомленням про «серйозне правопорушення – незаконне будівництво споруди площею 3 гектари».

На початку цього тижня екологічна організація Greenpeace оприлюднила звіт із відеозаписами, зробленими за допомогою дрона. На них видно, що Google продовжувала будівельні роботи на об’єкті, попри відсутність належних дозволів. В організації заявили, що подали термінову апеляцію до місцевих органів містобудування.

Будівля займає близько 3 гектарів на території бізнес-парку площею 50 гектарів, розташованого на місці колишньої вугільної шахти в муніципалітеті Айзо-Пресль, приблизно за 15 км на захід від Шарлеруа. Це один із трьох дата-центрів, які Google спочатку планувала побудувати на цій території.

Дозвіл, виданий Google у 2024 році, передбачав будівництво трьох менших дата-центрів із повітряним охолодженням. Однак у 2025 році компанія звернулася із заявкою на об’єднання двох із них в один значно більший об’єкт і перехід на рідинне охолодження. Для цього планувалося щогодини забирати 600 кубометрів води з розташованої неподалік річки Самбра.

У квітні регіональна адміністрація спочатку схвалила ці зміни, однак місцеві жителі та організації почали протестувати, і у серпні міністр інфраструктури Валлонії Франсуа Дескен скасував змінений дозвіл.

Google оскаржила це рішення в Державній раді Бельгії. Рішення у справі очікується 7 січня.