У п'ятницю OpenAI подала зустрічний позов проти Apple, звинувативши компанію в «незаконній, неправомірній та недобросовісній діловій практиці».

Як пише CNN, суперечка розпочалася в липні, коли Apple звинуватила OpenAI та двох колишніх співробітників Apple, які перейшли до OpenAI, у викраденні комерційної таємниці виробника iPhone для розробки пристрою зі штучним інтелектом. OpenAI заперечила ці звинувачення, а через кілька місяців подала до суду документ, у якому звинуватила одного зі своїх колишніх співробітників у передачі Apple комерційної таємниці, пов'язаної з розробкою пристроїв.

OpenAI стверджує, що Apple навмисно заохочує своїх працівників зберігати робочі файли в особистих облікових записах iCloud та iMessage. Це ускладнює розмежування робочої та особистої інформації на їхніх пристроях. Як зазначається в позові, коли працівник повідомляє Apple про намір перейти до компанії-конкурента, йому пропонують звільнитися того самого дня. Це позбавляє «працівника, який залишає компанію, можливості співпрацювати з Apple для відокремлення конфіденційної інформації та повідомлень Apple від особистих даних».

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Позов, поданий до федерального суду Північного округу Каліфорнії, стверджує, що така політика створює своєрідні «пастки», які дозволяють Apple «звинувачувати колишніх працівників у викраденні комерційної таємниці».

OpenAI звинувачує Apple в ініціюванні судового процесу через труднощі з конкуренцією. Зокрема, стверджується, що виробник iPhone «зазнає труднощів із впровадженням інноваційних можливостей штучного інтелекту у свої раніше популярні продукти».

Apple раніше заявляла, що не знайшла доказів на підтвердження звинувачень OpenAI у викраденні комерційної таємниці. Там також наголошували, що мають суворі правила, які гарантують, що нові працівники не використовуватимуть конфіденційну інформацію з попередніх місць роботи. Компанія заявила про готовність співпрацювати з OpenAI для усунення будь-якої інформації OpenAI, яку можуть виявити в системах Apple.

Обидві компанії попросили провести судовий розгляд за участю суду присяжних, щоб представити свої аргументи.

Минулого року OpenAI оголосила про співпрацю з колишнім керівником дизайнерського підрозділу Apple Джоні Айвом для розробки пристроїв, які мають допомогти користувачам смартфонів перейти до епохи штучного інтелекту.

Тим часом Apple намагається надолужити відставання від конкурентів у сфері ШІ. Одним із перших кроків компанії має стати масштабне оновлення голосового помічника Siri.