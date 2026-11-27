Маккензі не визнав себе винним у ненавмисному вбивстві. Один із його адвокатів заявив, що після оголошення вироку захист подасть апеляцію.

Суд у Кенії визнав Пола Маккензі, лідера секти, яка проповідувала наближення кінця світу, винним у ненавмисному вбивстві 123 своїх дорослих послідовників, пишуть ВВС та Reuters.

На початку цього місяця його вже засудили до 200 років ув'язнення за вбивство майже 200 дітей. Крім того, чоловіка визнали винним у жорстокому поводженні з дітьми, нападі, радикалізації та злочинах, пов'язаних із тероризмом.

Суддя під час оголошення вироку заявив, що Маккензі «віддавав накази постити до смерті, визначав порядок, у якому люди мали помирати, спрямовував вірян до віддалених місць для голодування та брав участь у подіях, що відбувалися після цих смертей». Обвинувачення стверджувало, що Маккензі та його спільники діяли спільно в межах угоди про самогубство: вони мали померти від голоду, щоб «зустріти Ісуса».

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Маккензі не визнав себе винним у ненавмисному вбивстві. Один із його адвокатів заявив, що після оголошення вироку захист подасть апеляцію.

Суд також визнав винними у причетності до ненавмисного вбивства ще 29 осіб, зокрема дружину Маккензі – Роду Мумбу Маєву. Ще 60 обвинувачених виправдали. Директор прокуратури Кенії повідомив про намір оскаржити їхнє виправдання.

Самопроголошеного пастора заарештували у 2023 році після виявлення понад 400 тіл у неглибоких могилах у лісі Шакахола поблизу узбережжя Індійського океану.

Проповідник заснував церкву Good News International Ministries у 2003 році. Протягом наступних 16 років секта ставала дедалі популярнішою, а її філії по всій Кенії зібрали тисячі послідовників. У своїх проповідях про останні дні світу Маккензі поширював теорії змови, називаючи освіту «злом», медичну допомогу – такою, що «суперечить доктрині», а цифрові посвідчення особи – «печаткою диявола».

Після закриття головної церкви у 2019 році Маккензі переїхав до лісу Шакахола та закликав своїх прихильників приєднатися до нього. Поселення складалося з глиняних будинків, розкиданих по величезній території лісу.

Масштаби вбивств у лісі Шакахола, які поступово почали розкриватися з квітня 2023 року, шокували Кенію та спричинили заклики посилити контроль за діяльністю релігійних організацій.

У 2023 році президент Кенії Вільям Руто заявив, що як глава держави бере на себе відповідальність за нездатність уряду запобігти загибелі людей.

Серед подібних масових убивств - діяльність апокаліптичної секти в Уганді, яка у 2000 році вбила понад 700 людей, а також масове вбивство 1978 року в Гаяні, коли американський лідер секти наказав понад 900 своїм послідовникам випити отруту.