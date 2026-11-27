Конвой російських кораблів із військовою технікою, який прямував до Лівії, розвернувся в Середземному морі після того, як 22 листопада українські морські безпілотники потопили російський військовий корвет у порту Бенгазі.

Про це повідомили Reuters троє представників військових і силових структур.

Як пише видання, цей випадок свідчить про те, що Росія вживає заходів для захисту своїх військово-морських активів після атаки українських морських дронів, унаслідок якої було потоплено російський військовий корабель у Лівії.

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За словами європейського військового посадовця, який відстежував рух конвою, кораблі, які супроводжував російський фрегат «Адмірал Головко», розвернулися поблизу Сицилійської протоки, яка є проміжним пунктом на шляху до узбережжя Північної Африки, того самого дня, коли відбулася атака в Бенгазі.

Представник української військової розвідки та представник служби безпеки Близького Сходу, обізнані з пересуванням конвою, підтвердили, що флотилія змінила курс і більше не прямувала до Лівії.

Згідно з даними системи відстеження суден MarineTraffic, три кораблі другого конвою, які усі йшли під російським прапором, вантажні судна або судна типу Ro-Ro для перевезення транспортних засобів – Maia 1, Lady R і Lady D – востаннє передавали свої координати 12 листопада поблизу Біскайської затоки. Оператори цих суден – російські компанії АТ «Совфрахт» і MG-Flot. Вони перебувають під санкціями Європейського Союзу та США.

За словами європейського військового посадовця, конвой вирушив із Калінінграда 5 листопада. Востаннє його відстежували 25 листопада поблизу Алжиру. Наразі невідомо, куди він прямуватиме далі. Представник служби безпеки Близького Сходу повідомив, що судна призупинили свої рейси в Середземному морі.

Уряд східної частини Лівії заявив, що корвет «Меркурій», який зазнав атаки 22 листопада, перебував на військово-морській базі в Бенгазі. За словами європейського військового джерела, «Меркурій» супроводжував вантажне судно, яке доставляло військову техніку до Лівії після початку завантаження 13 жовтня. Такий самий вантаж перевозив і конвой, який згодом змінив курс.

Європейські та близькосхідні джерела повідомили, що військова техніка, ймовірно, призначалася для Західної Африки, де її мав використовувати російський Африканський корпус. Водночас частина вантажу могла призначатися для Лівійської національної армії, зазначило європейське джерело.

Після громадянської війни східна частина Лівії перебуває під контролем військового командира Халіфи Хафтара, чі його Лівійська національна армія підтримує зв'язки з Росією. Захід країни контролює міжнародно визнаний Уряд національної єдності зі штаб-квартирою в Триполі.

Африканський корпус, створений Міністерством оборони Росії, значною мірою перебрав на себе діяльність найманців ПВК «Вагнер» на африканському континенті. Він підтримує операції військового уряду Малі проти озброєних ісламістських угруповань.

За словами західного джерела у сфері морської безпеки, деякі судна з конвою раніше використовувалися в операціях, відомих як «Сирійський експрес». Так називали допоміжні комерційні судна, які Росія залучала для постачання військового обладнання колишньому президенту Сирії Башару Асаду під час громадянської війни в країні.

Що відомо про атаку

22 листопада стало відомо про вибух на військовому кораблі у порту Лівії. На корветі класу «Стерегущий» «Меркурій» спалахнула масштабна пожежа. Імовірно, корабель знищено. У Лівії заявили, що загинули двоє офіцерів їхньої армії.

Пізніше Володимир Зеленський підтвердив, що російський корвет “Меркурій” поблизу берегів Лівії потопили українські морські безпілотники.

Другою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA, який використовувався для забезпечення військової логістики рф, зокрема в межах так званого "Сирійського" та "Лівійського експресу".