У міністерстві заявили, що збій не вплине на нарахування коштів.

Міністерство праці та пенсій Британії 27 листопада перевело свої системи в автономний режим після кіберінциденту.

У відомстві заявили, що збій не вплине на нарахування коштів, пише Bloomberg.

Очільник міністерства Пет Макфадден повідомив журналістам, що системи відключили внаслідок «серйозного інциденту», проте не навів жодних подробиць.

Останніми тижнями низка гучних технологічних збоїв уразила критично важливі системи. Частково це пов'язано з тим, що організації поспішають виправляти вразливості, які виявляє штучний інтелект, оновлюють застарілі технології з помилками, а також стикаються з кібератаками на компанії та урядові структури.

Речниця прем'єр-міністра Кет Сіммонс під час брифінгу зазначила, що наразі немає доказів причетності зловмисників до цього збою. За її словами, міністерство тісно співпрацює з Національним центром кібербезпеки та урядовим центром координації кіберзахисту, щоб розслідувати інцидент і встановити повний масштаб його наслідків.

Поки причина кіберінциденту залишається нез'ясованою, голова комітету британського парламенту з питань науки, інновацій та технологій Чі Онвура заявила, що ця ситуація має стати «тривожним дзвінком» для уряду, аби усунути слабкі місця в цифровій інфраструктурі.