Головні претенденти на республіканську номінацію у 2028 році не наважуються відсторонитися від президента.

Видання Axios звернуло увагу на політичні втрати, яких зазнали останніми тижнями потенційні наступники Дональда Трампа на посаді президента США - Джей Ді Венс та Марко Рубіо.

Обидва вони змушені публічно захищати дії глави держави, хоча чимало з поглядів Трампа не збігаються з їхніми власними політичними переконаннями.

Рубіо, який завжди був палким прихильником рішучих дій проти Росії та Китаю, а також попереджав про потенційну загрозу національній безпеці з боку CEO компанії NVIDIA Дженсена Хуанга, тепер має справу з ситуацією, де президент називає Путіна другом, влаштовує пишні зустрічі Сі Цзінпіню і використовує усі засоби тиску, щоб поновити Хуанга на посаді.

Натомість Венс позиціонував себе як опонента війни проти Ірану, закликав США не втручатися у розв'язання світових проблем і не підтримувати беззастережно Ізраїль. Усе це зовсім не відповідає зовнішній політиці Трампа.

І Рубіо, і Венс наразі втрачають рейтинги так само стрімко, як зменшується підтримка Республіканської партії, що продемонстрували проміжні вибори. В обох політиків можуть бути великі проблеми з веденням президентської кампанії-2028, якщо вони й надалі не зможуть відокремити свої позиції від уряду Трампа.