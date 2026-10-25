У неділю, 25 жовтня, у Сербії проходять дострокові парламентські вибори на тлі масових студентських протестів, учасники яких прагнуть усунути від влади багаторічного лідера країни Александара Вучича.

Про це пише Reuters.

Дострокові вибори Вучич оголосив у вересні. Вони відбуваються після майже двох років студентських демонстрацій проти корупції та посилення авторитарних тенденцій. Протести розпочалися після загибелі 16 людей унаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі в місті Нові-Сад у 2024 році. Відтоді студентський рух здобув широку підтримку.

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За даними Reuters, у містах і містечках країни біля виборчих дільниць утворилися незвично довгі черги. За інформацією соціологічної служби CeSID, станом на 9:00 за місцевим часом явка становила 12% – більш ніж удвічі більше, ніж у цей самий час на виборах 2023 року. Вучич чекав у черзі майже дві години, щоб проголосувати.

Фото: EPA/UPG Парламентські вибори у Сербії

Перші попередні результати очікуються приблизно через дві години після закриття виборчих дільниць о 20:00 за місцевим часом.

Головним опонентом Сербської прогресивної партії (SNS), яку очолює Вучич, є "Студентський список" – коаліційний рух, сформований із кандидатів, висунутих учасниками студентських протестів.

До списку увійшли 250 осіб, серед яких професори, лікарі, підприємці, діячі культури й активісти з різних регіонів країни. Рух очолює кардіолог і професор медичного факультету Університету Нові-Саду Ілля Срданович, який називає себе "першим серед рівних".

Фото: EPA/UPG

Внутрішня програма студентського руху зосереджена на боротьбі з корупцією та покращенні якості освіти. Водночас щодо міжнародних амбіцій його представники висловлюються стримано.

За опитуванням Ipsos, оприлюдненим у четвер, Сербську прогресивну партію підтримують 47% респондентів, а студентський рух 40%. Водночас інші опитування засвідчували вищий рівень підтримки студентів.

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Вучич залишається впливовою політичною фігурою. Частина виборців пов’язує з його правлінням економічне відновлення та модернізацію країни, зокрема будівництво автомагістралей, залізниць, шкіл і лікарень.

У внутрішній політиці він обіцяв підвищити пенсії та зарплати працівників державного сектору, інвестувати в систему охорони здоров’я й надавати субсидії молодим парам.

Фото: EPA/UPG

На міжнародній арені Вучич намагається балансувати між співпрацею з Китаєм, одним із головних інвесторів Сербії, та Росією, традиційним союзником і головним постачальником природного газу. Водночас країна зберігає перспективу вступу до Європейського Союзу, хоча переговорний процес фактично зайшов у глухий кут.

Право голосу на виборах мають близько 6,4 мільйона громадян Сербії.