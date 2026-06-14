Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ГоловнаСвіт

ФІФА виплатить сомалійському арбітру повний гонорар за чемпіонат світу

Посадовець уряду США заявив, що Артану не дозволили в'їхати до країни через "ймовірний зв'язок з можливими членами терористичних організацій”. Рефері ці звинувачення відкидає.

ФІФА виплатить сомалійському арбітру повний гонорар за чемпіонат світу
Арбітр ФІФА Артан повернувся до Могадішо після відмови у в'їзді до США
Фото: EPA/UPG

Сомалійський арбітр Омар Артан, якому було відмовлено у в'їзді до Сполучених Штатів для суддівства у Чемпіонаті світу з футболу, все одно отримає повний гонорар за турнір.

Про це повідомляє BBC.

У понеділок Артана 11 годин допитували представники імміграційної служби США в аеропорту Маямі. Потім сомалійцю повідомили, що його не пустять в країну – одноразову американську візу судді анулювали, а в перетині кордону за дипломатичним паспортом відмовили.

Реклама

Посадовець уряду США заявив, що Артану не дозволили в'їхати до країни через ймовірний “зв'язок з можливими членами терористичних організацій”.

За словами Артана, прикордонники допитували його щодо його зв'язків із сомалійським бойовиком “Аш-Шабаб”. Рефері сказав їм, що нічого не знає про цю організацію.

“У мене були всі необхідні документи. У мене була відповідна віза. Я просто арбітр, який намагався здійснити свою мрію, найбільшу мрію мого життя – потрапити на Чемпіонат світу”, – сказав Артан.

Рефері відправили зворотним рейсом до Туреччини, представники ФІФА надали йому допомогу в Стамбулі перед пересадкою на літак до столиці Сомалі Могадішо.

  • На початку червня Іран звинувачує американських чиновників у відмові у видачі віз ключовим співробітникам національної футбольної збірної напередодні Чемпіонату світу з футболу. 
  • Politico написало, що сам факт участі Ірану в Чемпіонаті світу був дещо несподіваним. У березні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп написав на Truth Social, що хоча Іран є бажаним гостем на святкуваннях, він “не вважає доречним, щоб вони були там, заради їхнього ж життя та безпеки”.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies