План полягає в тому, що протягом першого року навчання мають пройти від 2 до 3 тисяч осіб, а потім збільшити цифру резерівстів до 50 000.

Франція відновлює військову службу на добровільній основі через зростання загрози з боку Росії та ризик спалаху нового конфлікту в Європі. Париж 30 років тому скасував військовий обов'язок.

Про це сьогодні має оголосити президент крани Еммануель Макрон під час візиту до піхотної бригади, дислокованої в Альпах, повідомляє France24.

“Ця заява буде зроблена через понад три з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, причому Макрон та інші французькі чиновники попереджають, що Москва може не зупинитися на кордонах України”, – зазначає видання.

Головний генерал Франції, начальник штабу збройних сил Фаб'єн Мандон викликав у країні гучний резонанс заявивши, що країни повинна бути готова “втратити своїх дітей”, додавши, що Росія “готується до конфронтації з нашими країнами до 2030 року”.

Макрон заявив телеканалу RTL, що у четвер оголосить про “трансформацію національної служби в нову форму”, але не надав подробиць.

Як повідомило France24 джерело, план полягає в тому, що протягом першого року навчання мають пройти від 2 до 3 тисяч осіб. Потім кількість охочих планують поступово збільшити до 50 000 на рік. Ця “нова форма національної служби” буде добровільна.

Радник Макрона наголосив, що проєкт запустять в умовах жорстких бюджетних обмежень. Тому його впроваджуватимуть поетапно і “реалістично, враховуючи наявні ресурси”.

Хоча близько десятка держав у Європі мають ті чи інші форми призову, використання військової служби на континенті залишається нерівномірним.

Франція приєднується до таких країн, Латвія та Литва, які повернули призов протягом останніх років, а також до Данії, де умови служби посилили.

“Поки що немає жодних ознак, що військова служба у Франції буде обов'язковою, як це було до того, як тодішній президент Жак Ширак скасував військовий обов'язок у 1997 році в рамках реформи армії”, – зазначає видання.

Військова служба розглядається як спосіб поповнення армії новобранцями, а також як спосіб забезпечення великого резерву, який можна було б призвати у разі майбутньої війни.