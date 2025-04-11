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У Брюсселі проходить зустріч "Рамштайн". США беруть участь віртуально

Також віртуально підключився український президент. 

У Брюсселі проходить зустріч "Рамштайн". США беруть участь віртуально
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

У Брюсселі сьогодні відбувається зустріч Контактної групи з питань оборони України, також відома як формат "Рамштайн". Місцем проведення заходу стала штаб-квартира НАТО, передає BBC.

Американський міністр оборони Піт Гегсет бере участь віртуально. Раніше повідомляли, що Штати можуть узагалі проігнорувати 27-е засідання, хоча, як відомо, саме ця країна була лідеркою формату. 

Також віртуально присутній президент України Володимир Зеленський

Головуючими сьогодні є міністри оборони двох країн: Великої Британії (Джон Гілі) та Німеччини (Борис Пісторіус). 

Виступаючи на початку засідання, Гілі сказав, що нинішня зустріч збере для України ще мільярди допомоги. Він згадав про додаткове фінансування, оголошене сьогодні британським урядом. Йдеться про 350 млн фунтів стерлінгів, які підуть на фінансування нового обладнання та ремонт уже наданого. Ще 100 млн надасть Норвегія. 

Пакет допомоги оголосив і Пісторіус. 

"Росія не повинна мати ілюзій: Україна стає міцнішою. Ми повинні, і ми забезпечимо певність у цьому", – сказав німецький міністр. 

Естонський міністр оборони Ганно Певкур припустив, що Росія спробує домовитися з США про якийсь із видів припинення вогню в Україні до 9 травня – знакового для неї дня. 

Що таке "Рамштайн"?

У квітні 2022-го року країни, які хотіли допомогти Україні боротися з російським повномасштабним нападом, зібралися на американській авіабазі у Німеччині, що має назву "Рамштайн". Зібрання відбувалося під проводом Сполучених Штатів. У першому засіданні брали участь 40 країн, згодом їхня кількість зросла до 50. Представники цих держав збиралися, аби напрацьовувати конкретну допомогу Україні та координуватися між собою. Зустрічі відбувалися переважно щомісяця. 

Після зміни влади в США головування на себе взяли Німеччина та Велика Британія. 

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