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Біля парламенту Грузії триває акція протесту проти першого засідання, яке опозиція вважає нелегітимним

На акцію стягнули багато поліцейських та спецтехніку, залучено спецназ.

Біля парламенту Грузії триває акція протесту проти першого засідання, яке опозиція вважає нелегітимним
Фото: sovanews.tv

Біля парламенту Грузії на проспекті Шута Руставелі у Тбілісі триває акція протесту проти першого засідання законодавчого органу XI скликання, пише видання Sova.

На акцію залучили багато поліцейських, які зайняли підйом від Палацу молоді та вулицю Чичінадзе. На площі Свободи мобілізовано спеціальну техніку сил поліції ‒ водомети, там перебуває спецназ.

У руках протестувальників банери з написами: “Обман ‒ не перемога”, “Фальшива влада”, “Країна належить народу, а не шахраям”, “Їх (депутатів, - ред.) обрав не народ, а олігарх”. Вони скандують: “Російські!”, “Раби!”.

Повідомляється, що сили поліції перевищують кількість протестувальників.

Фото: sovanews.tv

Учасники акції заявляють, що не визнають підсумків виборів 26 жовтня, а відтак і парламент XI скликання, який зібрався. За їхніми словами, олігарх Бідзіна Іванішвілі, який є засновником та почесним головою партії влади “Грузинська мрія”, вкрав вибори, вкрав європейське майбутнє у Грузії та спрямовує країну на російську орбіту.

Зазначимо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі наголосила, що не скликала це засідання і що збори депутатів є неконституційними. 

Фото: sovanews.tv
Фото: sovanews.tv
Фото: sovanews.tv

  • Нещодавно у Грузії апеляційний суд відхилив позов про анулювання результатів виборів. 
  • 16 листопада ЦВК офіційно оголосила про перемогу "Грузинської мрії" на виборах із результатом у понад 53 %.
  • Тбіліський міський суд не задовольнив 11 позовів грузинських неурядових організацій та опозиції щодо невизнання результатів парламентських виборів. Відповідачем була Центральна виборча комісія Грузії. Позивачі вимагали, щоб підсумкові протоколи окружних виборчих комісій визнали недійсними. Вони вважають, що таємниця голосування порушувалася через прозорі бюлетені.
  • На виборах 26 жовтня переможцем оголосили керівну партію, хоча були численні повідомлення про фальсифікації включно з підкупом виборців і вкиданням бюлетенів. 
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