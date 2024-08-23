Латвія відправляє Україні 1500 дронів

Латвія готує до відправки в Україну партію із 1400 безпілотників. Про це повідомив у соцмережі Х міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Найбільша партія від латвійських виробників – 1400 безпілотників – готова до відправки в Україну. На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України", - – написав він.

Загалом Латвія надала Україні 3 тисячі ударних безпілотників різних типів та характеристик у рамках Міжнародної коаліції з розробки безпілотників.

"Разом із латвійськими компаніями ми продовжимо надавати підтримку до перемоги України", - додав Спрудс.

Sagatavota nosūtīšanai uz 🇺🇦Ukrainu Latvijas ražotāju apjomīgākā pakotne - 1400 droni. Tādejādi ir noslēdzies Aizsardzības ministrijas iepirkums no Latvijas industrijas par vairāk nekā 2700 dronu piegādi Ukrainai.



Starptautiskās dronu koalīcijas ietvaros kopumā Latvija… pic.twitter.com/y9AsADyLyk — Andris Spruds (@AndrisSpruds) August 22, 2024

Раніше, 13 серпня Латвія передала Україні 500 безпілотників. Допомога Україні надається в рамках Коаліції дронів.

Про створення Коаліції дронів Україна і Литва оголосили 17 січня. А вже 25 січня до неї доєдналися ще дві країни – Британія і Швеція.