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Латвія відправляє Україні 1500 дронів

Загалом Латвія надала Україні 3 тисячі ударних безпілотників різних типів.

Латвія відправляє Україні 1500 дронів

Латвія готує до відправки в Україну партію із 1400 безпілотників.  Про це повідомив у соцмережі Х міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Найбільша партія від латвійських виробників – 1400 безпілотників – готова до відправки в Україну. На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України", - – написав він.

Загалом Латвія надала Україні 3 тисячі ударних безпілотників різних типів та характеристик у рамках Міжнародної коаліції з розробки безпілотників.

"Разом із латвійськими компаніями ми продовжимо надавати підтримку до перемоги України", - додав Спрудс. 

Раніше, 13 серпня Латвія передала Україні 500 безпілотників. Допомога Україні надається в рамках Коаліції дронів.

Про створення Коаліції дронів Україна і Литва оголосили 17 січня. А вже 25 січня до неї доєдналися ще дві країни – Британія і Швеція.

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