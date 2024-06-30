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Прем'єр Нідерландів Рютте записав прощальне звернення до народу і закликав підтримувати Україну

Також посадовець подякував нідерландцям за можливість очолювати уряд.

Прем'єр Нідерландів Рютте записав прощальне звернення до народу і закликав підтримувати Україну
Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте записав прощальне відеозвернення до народу, у якому закликав підтримувати Україну і берегти мир у своїй державі, передає "Голос Америки".

“Надзвичайно важливо, щоб наша країна була включена в Європейський Союз і НАТО. ... Разом ми сильніші, ніж наодинці. Особливо зараз, коли війна відбувається за кілька годин польоту від нашої країни”, – сказав Рютте.

Він зауважив, що "ця думка повинна мотивувати нас продовжувати підтримувати Україну. Задля миру там і безпеки тут", бо тут "немає війни, ви можете бути тим, ким ви є, ми процвітаємо”.

Також посадовець подякував нідерландцям за можливість очолювати уряд.

"Я вважаю великою честю і великим задоволенням бути вашим прем’єр-міністром. Я робив це з неймовірним задоволенням. Дякую. Дякую. Дякую", - наголосив Рютте.

Він також згадав у зверненні авіакатастрофу MH17, яка сталася у 2014 році біля Донецька і назвав її "можливо, найбільш глибокою та емоційною подією за час свого прем'єрства".

"MH17 змінив мої особисті погляди на світ. Після MH17 я зрозумів більше ніж раніше, наскільки важливими є те, що країна не є наодинці у світі, повному сум'яття та загроз. Як країни, що працюють разом, відкривають вікна один одному", - зауважив Рютте.

  • Як відомо, члени НАТО обрали нідерландського прем'єра наступним генеральним секретарем Альянсу.
  • Замість Рютте у Нідерландах має прийти новий глава уряду, про кандидатуру якого наразі не вдається домовитися коаліції.
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