ХАМАС запропонував численні зміни до пропозиції США щодо припинення вогню у Смузі Гази, - ЗМІ

ХАМАС запропонував численні зміни до підтриманої США пропозиції щодо припинення вогню з Ізраїлем у Газі. Деякі з цих змін були нездійсненними.
Про це розповів державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Reuters.
Втім, високопоставлений представник ХАМАС Усама Хамдан заперечив, що палестинське ісламістське угруповання висувало нові ідеї.
Він наголосив, що саме Ізраїль відхиляє пропозиції, і звинуватив адміністрацію США в тому, що вона погоджується з цим, щоб “ухилитися від будь-яких зобов’язань” щодо плану постійного припинення вогню в Смузі Гази.
В свою чергу, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що багато запропонованих ХАМАС змін були незначними, але інші суттєво відрізнялися від того, що було викладено в резолюції Радбезу ООН.
“Наша мета - довести цей процес до завершення. Ми вважаємо, що час торгу закінчився”, - сказав Салліван.
За інформацією джерел Reuters в єгипетських службах безпеки, ХАМАС вимагає письмових гарантій від США щодо плану припинення вогню.
- Раніше повідомлялося, що ХАМАС приймає резолюцію ООН, що підтримує план припинення війни з Ізраїлем у Газі, і готовий обговорювати деталі.
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Рада безпеки ООН у понеділок проголосувала за оприлюднену президентом США Джо Байденом пропозицію щодо урегулювання війни у Смузі Гази та встановлення режиму припинення вогню.
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Угоду про припинення вогню у Газі підтримали країни "Великої сімки".
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Згідно з планом, шлях до миру передбачає три етапи, кожен з яких триватиме по 42 дні. Під час кожного з них діє режим припинення вогню. На першому етапі ізраїльська армія залишить густо населені регіони Смуги Гази, куди зможуть повернутися цивільні. Заручники будуть обміняні на палестинських в'язнів, а до Гази щодня пропускатимуть по 600 вантажівок гуманітарної допомоги.
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Під час другого етапу ХАМАС та Ізраїль мають розробити та підписати угоду про "постійний мир". А останній етап буде присвячено створенню глобального проєкту реконструкції та відновлення інфраструктури Смуги Гази.
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Кілька днів тому радник прем'єр-міністра Ізраїлю заявляв, що війна триватиме мінімум до кінця 2024.
- Ізраїль готовий до призупинення війни з ХАМАС на 42 дні для повернення своїх заручників, однак Нетаньягу не готовий до повного завершення бойових дій.