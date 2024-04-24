Великобританія відправить до Польщі винищувачі Typhoon для захисту польського повітряного простору.
Про це розповів прем'єр Великобританії Ріші Сунак, передає Суспільне.
Також до Польщі буде відправлено 16 тисяч британських солдатів. Це станеться у межах навчань НАТО Steadfast Defender 24, які триватимуть до кінця травня.
Ріші Сунак наголосив, що між Польщею та Великобританією є великий зв’язок щодо ситуації війни в Україні.
Глави урядів Польщі та Великобританії спілкувалися також про використання заблокованих російських активів, про міграційний тиск на польсько-білоруському кордоні та про енергетичну співпрацю.
Сунак нагадав, що саме польські пілоти рятували життя британців, воюючи в британському небі, і Великобританія не забуде цього.
- Очільник британського уряду Ріші Сунак під час візиту до Польщі заявив про намір збільшити оборонний бюджет Сполученого Королівства до 2,5% ВВП. Цього показника країна має досягти до 2030 року.
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Велика Британія надала Україні свій найбільший за кількістю одиниць пакет військової допомоги, який передбачає човни, ракети, наземні та всюдихідні транспортні засоби та стрілецькі боєприпаси.
- Президент Зеленський обговорив із Ріші Сунаком підтримку Сполученого Королівства.