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Великобританія відправить до Польщі винищувачі Typhoon

Також до Польщі прибудуть тисячі британських військових.

Великобританія відправить до Польщі винищувачі Typhoon
Винищувачі Typhoon 29-ї ескадрильї Королівських ВПС Великої Британії
Фото: EPA/UPG

Великобританія відправить до Польщі винищувачі Typhoon для захисту польського повітряного простору.

Про це розповів прем'єр Великобританії Ріші Сунак, передає Суспільне.

Також до Польщі буде відправлено 16 тисяч британських солдатів. Це станеться у межах навчань НАТО Steadfast Defender 24, які триватимуть до кінця травня.

Ріші Сунак наголосив, що між Польщею та Великобританією є великий зв’язок щодо ситуації війни в Україні.

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Глави урядів Польщі та Великобританії спілкувалися також про використання заблокованих російських активів, про міграційний тиск на польсько-білоруському кордоні та про енергетичну співпрацю.

Сунак нагадав, що саме польські пілоти рятували життя британців, воюючи в британському небі, і Великобританія не забуде цього.

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