Нетаньягу звернувся до військових з проханням надати список цілей в Ірані, − WP

Ізраїль може планувати відплату, яка “надішле сигнал”, але не призведе до втрат.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу звернувся до Армії оборони Ізраїлю з проханням надати список цілей в Ірані.

Про це пише американська газета The Washington Post з посиланням на джерело.

Ізраїль може планувати відплату, яка “надішле сигнал”, але не призведе до втрат.

Варіанти включають потенційний удар по об'єкту в Тегерані або кібератаку.

“Усі згодні з тим, що Ізраїль повинен відповісти. Як реагувати, коли реагувати, ось питання”, − зазначив виданню анонімний чиновник.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі раніше наголосив на каральній меті нещодавньої операції помсти Ірану проти військових цілей в Ізраїлі. Він заявив, що найменший ворожий крок проти інтересів Тегерану спричинить запеклу, масову та болючу відповідь усім винним.

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Га-Леві заявив, що Єрусалим відповість на атаку Ірану. Але яку форму та масштаб матиме ця відповідь − незрозуміло.

Вчора військовий кабінет Ізраїлю зібрався вчетверте за останні два дні, зустріч тривала кілька годин. Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, теперішній і колишній міністри оборони Йоав Галлант і Бенні Ганц обговорювали, як знайти баланс між ескалацією та стримуванням ситуації.