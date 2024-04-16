Рекізиторка, яка винна в смерті Галини Гатчінс, проведе у в'язниці півтора року

Реквізиторка Ханна Гутьєррес-Рід, яка працювала на знімальному майданчику фільму "Іржа", була засуджена до 18 місяців в'язниці. Суд покарав 26-річну жінку за дії, що призвели до смерті української операторки Галини Гатчінс.

Як пише BBC, Гутьєррес-Рід отримала максимально можливий термін, передбачений статтею про ненавмисне вбивство. Водночас доказів щодо її провини за іншим обвинуваченням, про необережне поводження зі зброєю, суд не знайшов.

Суддя аргументувала вирок тим, що саме недбале ставлення реквізиторки до своїх обов'язків призвело до того, що до рук актора Алека Болдуїна потрапив пістолет із бойовим патроном. "Це ви перетворили безпечну річ на смертельну зброю. Якби не ви, Галина Гатчінс була б жива, її чоловік мав би дружинку, а син маму", – звернулася представниця Феміди до засудженої.

Участь у засіданні за домогою відеозв'язку з Києва брала рідні Галини – її мати та сестра. За їхніми словами, ніхто з учасників трагічних подій на знімальному майданчику так і не звернувся до них зі словами співчуття. Проте судовим вироком вони залишилися задоволеними.