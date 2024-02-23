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Вірменія заморожує участь у ОДКБ, - Пашинян

Питання про збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному.

Вірменія заморожує участь у ОДКБ, - Пашинян
Нікол Пашинян
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у інтерв'ю телеканалу France 24 розповів про плани Вірменія щодо участі у ОДКБ.

Про це повідомляє Report.

Пашинян зазначив, що участь Вірменії в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), "в якій домінує Москва", заморожена.

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"При цьому питання про збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному", - зазначив голова уряду Вірменії.

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