Вірменія заморожує участь у ОДКБ, - Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у інтерв'ю телеканалу France 24 розповів про плани Вірменія щодо участі у ОДКБ.
Про це повідомляє Report.
Пашинян зазначив, що участь Вірменії в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), "в якій домінує Москва", заморожена.
"При цьому питання про збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному", - зазначив голова уряду Вірменії.
- Вірменія стала 124-ю державою-учасницею Міжнародного кримінального суду. Від 1 лютого у країні набув чинності Римський статут, що і означає приєднання. Тепер країна може арештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде у Вірменію.
- Секретар Радбезу Вірменії не поїхав на зустріч із колегами з СНД у Москві.
- Відносини між Вірменією і Росією почали швидко охолоджуватись після того, як Азербайджан встановив контроль над Карабахом. Це призвело до масової втечі до Вірменії більше 100 тисяч проживаючих там етнічних вірмен.