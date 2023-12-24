У смузі Гази за час війни з початку жовтня загинули 136 співробітників ООН, – Гутерреш

У смузі Гази за час війни між Ізраїлем і ХАМАСом загинули 136 співробітників Організації Об'єднаних Націй (ООН).
Про це повідомив генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш.
“136 наших колег у Газі були вбиті за 75 днів – чого ми ніколи не бачили в історії ООН. Більшість нашого персоналу були вигнані з дому. Я віддаю належне їм і тисячам гуманітарних працівників, які ризикують своїм життям, підтримуючи мирних жителів Гази”, – написав Гутерреш.
136 of our colleagues in Gaza have been killed in 75 days – something we have never seen in @UN history.— António Guterres (@antonioguterres) December 23, 2023
Most of our staff have been forced from their homes.
I pay tribute to them & the thousands of aid workers risking their lives as they support civilians in Gaza.
- Нещодавно Радбез ООН ухвалив резолюцію з закликом збільшити допомогу цивільним у смузі Гази. 13 держав проголосували «за», США і Росія утрималися.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ЦАХАЛ поступово переходитиме до наступної фази операції у смузі Гази.
- Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що Тель-Авів готовий до нового перемир'я в обмін на заручників.
- Натомість ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю припинити бойові дії на один тиждень в обмін на 40 заручників. Бойовики заявили, що звільнення ізраїльських полонених обговорять лише після повного припинення вогню.
- Тим часом Ізраїль стикається зі дедалі сильнішим тиском з боку США та Євросоюзу щодо уникнення загибелі цивільного населення у смузі Газі.