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У смузі Гази за час війни з початку жовтня загинули 136 співробітників ООН, – Гутерреш

Таких втрат організація не мала за всю історію свого існування.

У смузі Гази за час війни з початку жовтня загинули 136 співробітників ООН, – Гутерреш
Антоніу Гутерреш
Фото: kmu.gov.ua

У смузі Гази за час війни між Ізраїлем і ХАМАСом загинули 136 співробітників Організації Об'єднаних Націй (ООН)

Про це повідомив генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш.

“136 наших колег у Газі були вбиті за 75 днів – чого ми ніколи не бачили в історії ООН. Більшість нашого персоналу були вигнані з дому. Я віддаю належне їм і тисячам гуманітарних працівників, які ризикують своїм життям, підтримуючи мирних жителів Гази”, – написав Гутерреш.

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