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Пекін "рішуче розглядав можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен

Держсекретар США провів зустріч із китайським колегою і застеріг його від допомоги росіянам та продовженні інцидентів з кулями-шпигунами над Штатами. 

Пекін "рішуче розглядав можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен в субботу ввечері в Мюнхені провів "конфронтаційну" зустріч із китайським колегою Ван І. Він попередив його, що політ повітряної кулі-шпигуна над Сполученими Штатами ніколи не повинен повторитися, та застеріг від надання допомоги Росії. 

Блінкен припустив, що надання такої підтримки Китаєм зараз "рішуче" розглядається, пише New York Times

У своєму інтерв’ю телеканалу NBC "Meet the Press", яке було записано в суботу ввечері, Блінкен сказав, що Сполучені Штати незабаром представлять нову інформацію, щоб продемонструвати, що Пекін "рішуче розглядав можливість надання летальної допомоги Росії".

Американський реліз про зустріч Ентоні Блінкена з Ван І нічого не розповів про відповідь китайської сторони на зауваження. Але в короткому звіті китайських державних медіа описується не менш різкий обмін думками. 

Ван І, згідно з цими матеріалами, сказав, що Сполучені Штати мають "вирішити шкоду, завдану невибірковим застосуванням сили", коли вони збили велику повітряну кулю біля Південної Кароліни.

Ця зустріч стала першими дипломатичними переговорами США і Китаю після інциденту з кулями. Блінкен мав летіти з візитом до Пекіна саме тоді, коли китайці запустили в бік США цих повітряних шпигунів. 

Нагадаємо, що Ван І на Мюнхенській безпековій конференції анонсував представлення "офіційної позиції КНР щодо політичного врегулювання кризи в Україні". За рік повномасштабного вторгнення Китай відкрито так і не засудив дії росіян. Однак, за даними ЦРУ, Пекін сильно занепокоєний можливістю використання ядерного озброєння. 

За даними американських журналістів, китайські компанії можуть постачати Росії військові технології в обхід санкцій. 

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