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Франція видворяє з країни 30 російських дипломатів

Їхня діяльність суперечить інтересам безпеки країни.

Франція видворяє з країни 30 російських дипломатів
Фото: wikipedia.org

Франція видворяє низку російських дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни.

Про це йдеться у заяві прессекретаря МЗС Франції, передає "Укрінформ".

"Сьогодні ввечері Франція вирішила видворити багатьох російських співробітників з дипломатичним статусом у Франції, діяльність яких суперечить нашим інтересам безпеки. Ця акція є частиною європейського підходу. Нашою головною відповідальністю завжди є забезпечення безпеки французів та європейців", - йдеться в заяві.

За інформацією телеканалу BFMTV, йдеться про висилку близько 30 російських дипломатів.

Нагадаємо, раніше федеральний уряд Німеччини оголосив персонами нон ґрата 40 російських дипломатів.

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