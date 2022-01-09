У Казахстані за час протестів загинуло 164 особи, – МОЗ країни

У Казахстані за час протестів, що розпочалися 2 січня, загинули 164 особи.

Про це повідомив у неділю оперативний штаб республіки з посиланням на МОЗ країни, пише Interfax.ru.

Згідно з інформацією штабу, в Алмати загинуло 103 особи, в Алматинській області – 8, у Кизілординській – 21 і у Жамбильській області – 10.

Також стало відомо, що за медичною допомогою звернулися 2265 людей.

Нагадаємо, пресслужба президента країни Касима-Жомарта Токаєва заявила, що у всіх регіонах країни ситуація стабілізована, водночас у Казахстані продовжуються “зачистки” населених пунктів.

Згідно з останньою інформацією, до органів поліції доставлено 5,8 тисяч осіб, серед них є багато іноземців. Порушено 125 кримінальних справ, 134 затриманих підозрюють у особливо тяжких злочинах.

Внаслідок обстрілу автомобілю в Алмати загинула 7-річна дівчинка, у тому ж місті помер 11-річний хлопчик, якого підстрелили під час прогулянки з батьками.

МВС країни інформує про 16 загиблих силовиків та 1300 постраждалих співробітників поліції, нацгвардії та військовослужбовців.

На тлі масових протестів, що подекуди супроводжувались вандалізмом, мародерством і нападами на казахстанських військових і правоохоронців, Токаєв 5 січня звернувся до ОДКБ з проханням "допомогти". Організація вирішила спрямувати туди своїх військових для придушення протестів. Росія відправила своїх десантників. Керувати операцією призначили російського генерала, який керував окупацією Криму.

Масові громадянські повстання почалися як реакція на подорожчання автомобільного газу, але не вщухли після того, як влада погодилась розслідувати підняття цін і знизити їх. До економічних вимог мітингарів додалися й політичні, зокрема остаточне усунення від політики першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Як наслідок Назарбаєв перестав бути очільником Ради безпеки – ці повноваження перебрав на себе Токаєв. Під час протестів влада вимикала звʼязок та Інтернет, а по всій території Казахстану оголосили надзвичайну ситуацію. Боротьбу з протестами називають "антитерористичною операцією". Президент дозволив військовим стріляти без попередження на ураження.